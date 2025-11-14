Η Lidl Ελλάς στηρίζει το έργο της Τράπεζας Τροφίμων και συμμετέχει στο 5ο Συνέδριο Τραπεζών Τροφίμων Ελλάδας

συμμετείχε ενεργά στο, που πραγματοποιήθηκε την, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο τηςκαι την προσπάθεια καταπολέμησης της επισιτιστικής ανασφάλειας στη χώρα μας.Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι τρέχουσες δράσεις του δικτύου Τραπεζών Τροφίμων, καθώς και η νέα μελέτη με τίτλο «Έρευνα για τις επισιτιστικές ανάγκες του γενικού πληθυσμού» (Νοέμβριος 2025). Η μελέτη συνδυάζει επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2024 με πρωτογενή δεδομένα από ερωτηματολόγια σε συσσίτια σε όλη την Ελλάδα, αποτυπώνοντας την πραγματική διάσταση της επισιτιστικής ανασφάλειας.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η, απηύθυνε χαιρετισμό και μέσα από μία παρουσίαση ανέδειξε τους πέντε βασικούς πυλώνες δράσης της εταιρείας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η επισιτιστική ανασφάλεια δεν είναι απλώς ένας αριθμός σε μια έρευνα. Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες ανθρώπους γύρω μας. Στη Lidl Ελλάς πιστεύουμε ότι κάθε τρόφιμο έχει αξία και κάθε πράξη προσφοράς έχει δύναμη.Η συνεργασία μας με την Τράπεζα Τροφίμων είναι μια στρατηγική επιλογή με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε σε ένα δίκτυο αλληλεγγύης που μεγαλώνει, εξελίσσεται και προσφέρει».Η συνεργασία τηςμε τιςξεκίνησε τοκαι συνεχίζεται δυναμικά. Μέσω της προσφοράς προϊόντων από τις κεντρικές αποθήκες – κατάλληλων προς κατανάλωση αλλά μη εμπορεύσιμων – η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Από το, η Lidl Ελλάς έχει προσφέρει συνολικά, καλύπτοντας λειτουργικές ανάγκες των 7 Τραπεζών.παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στρατηγική βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική προσφορά και την περιβαλλοντική ευθύνη.