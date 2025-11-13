Η σειρά «ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη» ξεχώρισε στα Superior Taste Awards 2025
Η σειρά «ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη» ξεχώρισε στα Superior Taste Awards 2025

Βραβείο ανώτερης γεύσης για τα ρεβύθια Γρεβενών και τις φακές Λάρισας

Η σειρά «ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη» ξεχώρισε στα Superior Taste Awards 2025
Δύο προϊόντα της σειράς «ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη» της ΑΒ Βασιλόπουλος διακρίθηκαν για την εξαιρετική τους γεύση στα φετινά Superior Taste Awards, που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το International Taste Institute, έναν από τους πιο έγκριτους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης τροφίμων και ποτών. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα Ρεβύθια Μικρόσπερμα Γρεβενών και Φακές Χονδρές Λάρισας απέσπασαν από ένα 1 αστέρι, ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές.

Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τη φροντίδα με την οποία η ΑΒ Βασιλόπουλος επιλέγει τα προϊόντα της ελληνικής γης και τους ανθρώπους πίσω από αυτά - παραγωγούς από κάθε γωνιά της χώρας, οι οποίοι μετατρέπουν την παράδοση και τη γνώση τους σε προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Τα Superior Taste Awards αποτελούν έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς θεσμούς αξιολόγησης γεύσης παγκοσμίως. Διοργανώνονται από το International Taste Institute στις Βρυξέλλες και αξιολογούν χιλιάδες προϊόντα κάθε χρόνο, μέσα από τυφλές δοκιμές από περισσότερους από 250 κορυφαίους σεφ και σομελιέ από όλο τον κόσμο. Η απονομή των αστεριών του Superior Taste Award θεωρείται η εγκυρότερη πιστοποίηση γεύσης διεθνώς, αναγνωρίζοντας προϊόντα που ξεχωρίζουν για τη γεύση, το άρωμα, την υφή και τη συνολική τους ποιότητα.
