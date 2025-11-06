ΑΒ Βασιλόπουλος: Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Με την ευγενική χορηγία της ΑΒ Βασιλόπουλος και την πολύτιμη συνεργασία του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», η Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ενισχύθηκε με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, που συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τα παιδιά της περιοχής