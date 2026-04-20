Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
Κίνηση στους δρόμους: Σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας, Λ.Αθηνών και κεντρικούς άξονες της Αττικής
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Κηφισίας στο ύψος του Γηροκομείου, ουρές χιλιομέτρων και στον Κηφισό - Πού αλλού έχει κίνηση
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στην Κηφισίας με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός οδηγού μηχανής. Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, με την κίνηση να είναι ασφυκτική.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα της ανόδου στο ύψος του Γηροκομείου, με εμπλεκόμενα οχήματα ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα.
Αυξημένες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, επηρεάζοντας την κίνηση τόσο προς το αεροδρόμιο όσο και προς την Ελευσίνα.
Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, όπου τα προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία.
Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά.
Αυξημένη είναι κατά τόπους η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ύψος του Νέου Ψυχικού.
Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στη λεωφόρο Ελευθέριου Βενιζέλου και στην περιοχή του Καρέα.
Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις μετακινήσεις τους.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 20, 2026
Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,
15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
20΄-25΄από Μαραθώνος έως Κηφισίας,
20΄-25΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/WYl9bOLXxe
