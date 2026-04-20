Κίνηση στους δρόμους: Σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας, Λ.Αθηνών και κεντρικούς άξονες της Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Κίνηση στους δρόμους: Σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας, Λ.Αθηνών και κεντρικούς άξονες της Αττικής

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Κηφισίας στο ύψος του Γηροκομείου, ουρές χιλιομέτρων και στον Κηφισό - Πού αλλού έχει κίνηση

Κίνηση στους δρόμους: Σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας, Λ.Αθηνών και κεντρικούς άξονες της Αττικής
UPD:
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στην Κηφισίας με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός οδηγού μηχανής. Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, με την κίνηση να είναι ασφυκτική.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα της ανόδου στο ύψος του Γηροκομείου, με εμπλεκόμενα οχήματα ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα.

Κίνηση στους δρόμους: Σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας, Λ.Αθηνών και κεντρικούς άξονες της Αττικής
Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:10


Αυξημένες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, επηρεάζοντας την κίνηση τόσο προς το αεροδρόμιο όσο και προς την Ελευσίνα.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, όπου τα προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά.

Αυξημένη είναι κατά τόπους η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ύψος του Νέου Ψυχικού.

Κλείσιμο
Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στη λεωφόρο Ελευθέριου Βενιζέλου και στην περιοχή του Καρέα.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις μετακινήσεις τους.
UPD:

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

