Στις «Μεταμορφώσεις», το εμβληματικό έργο του Ρωμαίου ποιητή Οβιδίου, ο Νάρκισσος «πεθαίνει» προσπαθώντας να αγγίξει το αντικατοπτρισμένο είδωλό του στο νερό μιας λίμνης. Βλέπει, αλλά δε «γνωρίζει»· δε συνειδητοποιεί ποτέ ότι το αγόρι που αγαπά είναι ο ίδιος, παρόλο που η φιλαυτία και η εξιδανίκευσή προς τον εαυτό διατρέχουν τη ζωή του. Η ποιητική οξυδέρκεια του Οβιδίου υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις στην κατανόηση των ναρκισσιστικών διαταραχών, στην ψυχιατρική, την ψυχολογία και στο ψυχοθεραπευτικό πεδίο. Απόμακροι, αλαζόνες, δικαιωματιστές, «γοητευτικοί απατεώνες», συναισθηματικά ευάλωτοι ή «κενοί»;Μη χάσεις την Ανοιχτή Εκδήλωση με θέμα: «Τα πολλά πρόσωπα του ναρκισσισμού: Συναισθηματική όαση ή έρημος;», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023 | 18:00 – 20:30, στο Campus της Αθήνας (LH2, Κοδριγκτώνος 13, 5ος όρ.).Κεντρικός Ομιλητής (Key Note Speaker) της Εκδήλωσης θα είναι ο Δρ. Ορέστης Γιωτάκος*, Ψυχίατρος, Πρόεδρος ΑΜΚΕ «Ομπρέλα», Editor: Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health, Director: I Care for my Brain.Η παρουσίαση του κ. Γιωτάκου με τίτλο Ναρκισσιστική Διαταραχή: διαγνωστική προσέγγιση και προβληματισμοί θα επικεντρωθεί στα παρακάτω θέματα:Abstract 1Μετά από πολύχρονη έρευνα γύρω από την έννοια του ‘ναρκισσισμού’, υπάρχει ικανοποιητική σύγκλιση των διαγνωστικών κριτηρίων της Ναρκισσιστικής Διαταραχής, στα DSM 5 και ICD 11, σύμφωνα με προηγούμενες προτάσεις του FFM. Νέα διαγνωστικά μοντέλα στο μέλλον, όπως το Research Domain Criteria (RDoC), αναμένεται να συγκεράσουν τα πολυάριθμα ευρήματα από τους τομείς της ψυχολογίας και της νευροβιολογίας. Η έρευνα επίσης έχει υποδείξει νευρωνικά δίκτυα που σχετίζονται με ορισμένα πυρηνικά συμπτώματα της Ναρκισσιστικής Διαταραχής, όπως αυτό της έλλειψης ενσυναίσθησης. Έχοντας στη διάθεσή μας όλο και πιο ξεκάθαρα κριτήρια αναγνώρισης της Ναρκισσιστικής Διαταραχής, οι ψυχοθεραπευτικές και φαρμακευτικές προσπάθειες θα γίνονται όλο και περισσότερο επιτυχείς.Abstract 2Υπερόπτης, ερωτικός, εξωστρεφής, εγωιστής, αδίστακτος; Ή ευάλωτος, εύθραυστος και καταθλιπτικός; Η μυθολογία, η ιστορία, η πολιτική και η λογοτεχνία προσφέρουν πλήθος παρόμοιων χαρακτήρων για την περιγραφή ατόμων με «ναρκισσισμό». Από την άλλη, τόσο η ψυχολογία, όσο και η νευροεπιστήμη, συγκλίνουν σε συγκεκριμένα σημεία που μάλλον αποτελούν τα πυρηνικά στοιχεία της λεγόμενης «Ναρκισσιστικής Διαταραχής». Η ακριβής διαγνωστική ταυτοποίηση των ατόμων αυτών αποτελεί μια διαρκή επιστημονική πρόκληση.Το πάνελ των προσκεκλημένων ομιλητών επισφραγίζουν με την συμμετοχή τους διακεκριμένοι επιστήμονες: