Κάπνισμα: Τα έφηβα κορίτσια καπνίζουν και ατμίζουν όσο τα αγόρια – Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της ΕΕ
Κάπνισμα: Τα έφηβα κορίτσια καπνίζουν και ατμίζουν όσο τα αγόρια – Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της ΕΕ
Ανησυχητικά στοιχεία του ΠΟΥ για την εξάπλωση του καπνίσματος και του ατμίσματος στα κορίτσια 13-15 ετών – Στο 22,6% η καθημερινή χρήση καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat
Η χρήση καπνού από τις γυναίκες στην Ευρώπη υποχώρησε κατά 12% την τελευταία δεκαπενταετία, τη στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είχε ζητήσει 30% και η παγκόσμια επίδοση έφτασε το 42%. Είναι η μοναδική περιοχή που έμεινε πίσω, ενώ σε 15 χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας τα επίπεδα ανεβαίνουν.
Τέσσερις στις δέκα καπνίστριες του πλανήτη ζουν εδώ
Η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Οργανισμού περιλαμβάνει 53 χώρες, από τον Ατλαντικό έως την Κεντρική Ασία, και δεν ταυτίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί καπνίζει το 24,1% των ενηλίκων και το 17,4% των γυναικών – τα υψηλότερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου.
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Τέσσερις στις δέκα καπνίστριες του πλανήτη ζουν εδώ
Η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Οργανισμού περιλαμβάνει 53 χώρες, από τον Ατλαντικό έως την Κεντρική Ασία, και δεν ταυτίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί καπνίζει το 24,1% των ενηλίκων και το 17,4% των γυναικών – τα υψηλότερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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