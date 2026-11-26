Κάπνισμα: Τα έφηβα κορίτσια καπνίζουν και ατμίζουν όσο τα αγόρια – Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της ΕΕ

Ανησυχητικά στοιχεία του ΠΟΥ για την εξάπλωση του καπνίσματος και του ατμίσματος στα κορίτσια 13-15 ετών – Στο 22,6% η καθημερινή χρήση καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat