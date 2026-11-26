«Σας πουλάνε αέρα και ενίοτε φαρμάκι»: Γιατρός προειδοποιεί για την εμπορευματοποίηση της ευεξίας
«Σας πουλάνε αέρα και ενίοτε φαρμάκι»: Γιατρός προειδοποιεί για την εμπορευματοποίηση της ευεξίας
Από τα σκευάσματα που υπόσχονται ενίσχυση του ανοσοποιητικού μέχρι τις «θεραπείες» αντιγήρανσης, ο παθολόγος κ. Παναγιώτης Χούπας στηλιτεύει την εμπορευματοποίηση της υγείας και της ευεξίας και προειδοποιεί για τους κινδύνους
Γύρω από την ανθρώπινη επιθυμία για καλύτερη υγεία, μακροζωία και ευεξία έχει αναπτυχθεί μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων, στην οποία τα όρια μεταξύ επιστημονικής τεκμηρίωσης και εμπορικής υπόσχεσης δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτα.
Στο φαινόμενο αυτό αναφέρεται με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο ο παθολόγος Παναγιώτης Χούπας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτοντας στο επίκεντρο τόσο τις πρακτικές προώθησης των συγκεκριμένων προϊόντων όσο και την ευθύνη των καταναλωτών απέναντι στην υγεία τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στο φαινόμενο αυτό αναφέρεται με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο ο παθολόγος Παναγιώτης Χούπας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτοντας στο επίκεντρο τόσο τις πρακτικές προώθησης των συγκεκριμένων προϊόντων όσο και την ευθύνη των καταναλωτών απέναντι στην υγεία τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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