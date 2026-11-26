Τακτοποιημένο σπίτι, ήρεμο μυαλό – 21 tips για λιγότερο στρες
Τακτοποιημένο σπίτι, ήρεμο μυαλό – 21 tips για λιγότερο στρες
Η ακαταστασία στο σπίτι μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία μας και να εντείνει το άγχος – 21 πρακτικές συμβουλές οργάνωσης και τακτοποίησης για καλύτερη διάθεση και λιγότερο στρες
*Απόδοση: Περικλής Ματσούκης
Η ψυχολογία έχει αρχίσει να εξετάζει πιο συστηματικά τη σχέση ανάμεσα στο οικιακό περιβάλλον και την ψυχική ευεξία. Και τα ευρήματα δείχνουν ότι μπορεί να συνδέεται με το καθημερινό μας στρες και τη διάθεσή μας. Φυσικά, ένα ακατάστατο σπίτι δεν σημαίνει ότι κάποιος αντιμετωπίζει ψυχολογικές δυσκολίες. Η κούραση, η έλλειψη χρόνου και οι αυξημένες υποχρεώσεις επηρεάζουν όλους μας.
Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να αποκτήσουμε ένα σπίτι που μοιάζει με φωτογράφιση περιοδικού. Είναι να δημιουργήσουμε έναν χώρο που μας διευκολύνει και μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Μερικές απλές καθημερινές συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ψυχολογία έχει αρχίσει να εξετάζει πιο συστηματικά τη σχέση ανάμεσα στο οικιακό περιβάλλον και την ψυχική ευεξία. Και τα ευρήματα δείχνουν ότι μπορεί να συνδέεται με το καθημερινό μας στρες και τη διάθεσή μας. Φυσικά, ένα ακατάστατο σπίτι δεν σημαίνει ότι κάποιος αντιμετωπίζει ψυχολογικές δυσκολίες. Η κούραση, η έλλειψη χρόνου και οι αυξημένες υποχρεώσεις επηρεάζουν όλους μας.
Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να αποκτήσουμε ένα σπίτι που μοιάζει με φωτογράφιση περιοδικού. Είναι να δημιουργήσουμε έναν χώρο που μας διευκολύνει και μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Μερικές απλές καθημερινές συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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