Ραγδαία αύξηση στις υποβοηθούμενες αυτοκτονίες μέσα σε 3 χρόνια στην Αυστρία – Ανησυχητικά στοιχεία για τις γυναίκες
Ραγδαία αύξηση στις υποβοηθούμενες αυτοκτονίες μέσα σε 3 χρόνια στην Αυστρία – Ανησυχητικά στοιχεία για τις γυναίκες
Σχεδόν μία στις τρεις αυτοκτονίες γυναικών το 2025 ήταν υποβοηθούμενη – Σοβαρά ερωτήματα για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την παρακολούθηση των περιστατικών
Σημαντική αύξηση των υποβοηθούμενων αυτοκτονιών καταγράφεται στην Αυστρία, τέσσερα χρόνια μετά τη νομιμοποίησή τους, τον Ιανουάριο του 2022.
Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση «Suicide and Suicide Prevention in Austria», η οποία δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2026 από το αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Φροντίδας και Προστασίας των Καταναλωτών, οι θάνατοι από υποβοηθούμενη αυτοκτονία αυξήθηκαν κατά 267% μεταξύ 2022 και 2025.
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Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση «Suicide and Suicide Prevention in Austria», η οποία δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2026 από το αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Φροντίδας και Προστασίας των Καταναλωτών, οι θάνατοι από υποβοηθούμενη αυτοκτονία αυξήθηκαν κατά 267% μεταξύ 2022 και 2025.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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