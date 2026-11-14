Καρκίνος του όρχεως: Ο Δημήτρης Κίτσος στέλνει μήνυμα στους νέους άνδρες – Τι πρέπει να γνωρίζουν
Καρκίνος του όρχεως: Ο Δημήτρης Κίτσος στέλνει μήνυμα στους νέους άνδρες – Τι πρέπει να γνωρίζουν
Ο δημοφιλής ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της ΕΛΛΟΚ για τον συχνότερο καρκίνο στους νεαρούς άνδρες, με κεντρικό μήνυμα «Μάθε. Μίλα. Ελέγξου»
Μια νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του όρχεως ξεκινά η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ με αφορμή τον Νοέμβριο, μήνα αφιερωμένο στην υγεία των ανδρών. Με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή ηθοποιό Δημήτρη Κίτσο, η καμπάνια έχει ως στόχο να ενισχύσει την ενημέρωση των νέων ανδρών, να συμβάλει στην άρση των ταμπού γύρω από την ανδρική υγεία και να αναδείξει τη σημασία της έγκαιρης αναζήτησης ιατρικής συμβουλής.
Η εκστρατεία υλοποιείται με τη συνεργασία της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ) και του εξειδικευμένου αντικαρκινικού κέντρου Gustave Roussy της Γαλλίας, με κεντρικό μήνυμα «Μάθε. Μίλα. Ελέγξου. Πάρε την υγεία στα χέρια σου».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η εκστρατεία υλοποιείται με τη συνεργασία της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ) και του εξειδικευμένου αντικαρκινικού κέντρου Gustave Roussy της Γαλλίας, με κεντρικό μήνυμα «Μάθε. Μίλα. Ελέγξου. Πάρε την υγεία στα χέρια σου».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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