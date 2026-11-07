Εθελοντική αιμοδοσία: Τα ραντεβού του Νοεμβρίου σε όλη την Ελλάδα

Από τη Στοά Αρσακείου στην Αθήνα έως την Πάρο, την Τήνο και την Κέρκυρα – Πού και πότε μπορείτε να δώσετε αίμα