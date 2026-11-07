Εθελοντική αιμοδοσία: Τα ραντεβού του Νοεμβρίου σε όλη την Ελλάδα
Εθελοντική αιμοδοσία: Τα ραντεβού του Νοεμβρίου σε όλη την Ελλάδα
Από τη Στοά Αρσακείου στην Αθήνα έως την Πάρο, την Τήνο και την Κέρκυρα – Πού και πότε μπορείτε να δώσετε αίμα
Σειρά εθελοντικών αιμοδοσιών σε διάφορες περιοχές της χώρας διοργανώνει τον Νοέμβριο το Bloode. Σε κάθε στάση του προγράμματος, η μη κερδοσκοπική οργάνωση Choose Life θα ενημερώνει επίσης το κοινό για τη δωρεά μυελού των οστών.
Στην Αθήνα, η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 14:00, στο αίθριο της ανακαινισμένης Στοάς Αρσακείου (Σταδίου 44-46).
Στο πλαίσιο του προγράμματος Allwyn Care, οι επόμενες στάσεις είναι:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στην Αθήνα, η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 14:00, στο αίθριο της ανακαινισμένης Στοάς Αρσακείου (Σταδίου 44-46).
Στο πλαίσιο του προγράμματος Allwyn Care, οι επόμενες στάσεις είναι:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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