Εθελοντική αιμοδοσία: Τα ραντεβού του Νοεμβρίου σε όλη την Ελλάδα
YGEIAMOU.GR
Εθελοντική Αιμοδοσία

Εθελοντική αιμοδοσία: Τα ραντεβού του Νοεμβρίου σε όλη την Ελλάδα

Από τη Στοά Αρσακείου στην Αθήνα έως την Πάρο, την Τήνο και την Κέρκυρα – Πού και πότε μπορείτε να δώσετε αίμα

Εθελοντική αιμοδοσία: Τα ραντεβού του Νοεμβρίου σε όλη την Ελλάδα
ygeiamou.gr team
Σειρά εθελοντικών αιμοδοσιών σε διάφορες περιοχές της χώρας διοργανώνει τον Νοέμβριο το Bloode. Σε κάθε στάση του προγράμματος, η μη κερδοσκοπική οργάνωση Choose Life θα ενημερώνει επίσης το κοινό για τη δωρεά μυελού των οστών.

Στην Αθήνα, η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 14:00, στο αίθριο της ανακαινισμένης Στοάς Αρσακείου (Σταδίου 44-46).

Στο πλαίσιο του προγράμματος Allwyn Care, οι επόμενες στάσεις είναι:

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης