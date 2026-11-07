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Δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ταυτόχρονα στο Κάπρι της Ιταλίας, δείτε βίντεο
Δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ταυτόχρονα στο Κάπρι της Ιταλίας, δείτε βίντεο
Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν μπροστά από τους διάσημους βράχους Φαραλιόνι
Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν το πρωί του Σαββάτου (7/11) στο Κάπρι της Ιταλίας, όταν δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ταυτόχρονα στη θάλασσα, μπροστά από τους διάσημους βράχους Φαραλιόνι.
Οι δύο υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν κοντά στους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς, δημιουργώντας την εικόνα ότι «αγκαλιάζουν» ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα του ιταλικού νησιού.
Το φαινόμενο σημειώθηκε εν μέσω κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή της Καμπανίας, όπου μέχρι το πρωί του Σαββάτου βρισκόταν σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα.
Οι μετεωρολογικές προβλέψεις προειδοποιούσαν για ισχυρές καταιγίδες και κίνδυνο κατολισθήσεων σε περιοχές της περιφέρειας.
Δείτε βίντεο:
Οι δύο υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν κοντά στους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς, δημιουργώντας την εικόνα ότι «αγκαλιάζουν» ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα του ιταλικού νησιού.
Το φαινόμενο σημειώθηκε εν μέσω κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή της Καμπανίας, όπου μέχρι το πρωί του Σαββάτου βρισκόταν σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα.
Οι μετεωρολογικές προβλέψεις προειδοποιούσαν για ισχυρές καταιγίδες και κίνδυνο κατολισθήσεων σε περιοχές της περιφέρειας.
Δείτε βίντεο:
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