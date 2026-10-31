Οι 3 περιοχές της Ελλάδας με τον χαμηλότερο δείκτη γονιμότητας – Ποια νησιά «σώζουν» την κατάσταση
Στο 1,24 ο δείκτης γονιμότητας στην Ελλάδα το 2024 - Πού καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές και ποια περιοχή έχει την υψηλότερη διάμεση ηλικία μητέρων στην ΕΕ
Λιγότερο από ένα παιδί ανά γυναίκα καταγράφει ο δείκτης γονιμότητας στην Ευρυτανία, στη Φωκίδα και στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, ενώ στις Κυκλάδες πλησιάζει τα δύο. Η αντίθεση αποτυπώνει τις σημαντικές διαφορές στο εσωτερικό της Ελλάδας, σε μια περίοδο κατά την οποία η γονιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024, ο συνολικός δείκτης γονιμότητας διαμορφώθηκε σε 1,34 παιδιά ανά γυναίκα στην ΕΕ, τη κατώτερη τιμή από το 2001, όταν ξεκίνησε η καταγραφή. Στην Ελλάδα ήταν ακόμη χαμηλότερος, στο 1,24, με αισθητές αποκλίσεις μεταξύ των περιοχών.
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