Ποιους κινδύνους υγείας κρύβει η εμμηνόπαυση πριν τα 40 – Μελέτη απαντά
Ποιους κινδύνους υγείας κρύβει η εμμηνόπαυση πριν τα 40 – Μελέτη απαντά
Μελέτη σε περισσότερες από 4.700 γυναίκες εξετάζει γιατί η εμμηνόπαυση πριν από τα 40 σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο για την καρδιά - Ο ρόλος της ινσουλίνης
Με υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης και αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου συνδέεται η εμμηνόπαυση πριν από την ηλικία των 40 ετών, σύμφωνα με νέα ανάλυση στοιχείων περισσότερων από 4.700 γυναικών. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη ενδέχεται να αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς που συνδέουν την πρόωρη εμμηνόπαυση με τη μελλοντική υγεία της καρδιάς.
Η έρευνα βασίζεται στη μελέτη ARIC και παρουσιάζεται στην ετήσια συνάντηση της αμερικανικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης, όπως αναφέρει το EurekAlert!. Οι συμμετέχουσες ήταν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 45 έως 64 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα βασίζεται στη μελέτη ARIC και παρουσιάζεται στην ετήσια συνάντηση της αμερικανικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης, όπως αναφέρει το EurekAlert!. Οι συμμετέχουσες ήταν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 45 έως 64 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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