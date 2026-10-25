Ποιους κινδύνους υγείας κρύβει η εμμηνόπαυση πριν τα 40 – Μελέτη απαντά
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Εμμηνόπαυση Ινσουλίνη Καρδιαγγειακές παθήσεις Πρόωρη εμμηνόπαυση

Ποιους κινδύνους υγείας κρύβει η εμμηνόπαυση πριν τα 40 – Μελέτη απαντά

Μελέτη σε περισσότερες από 4.700 γυναίκες εξετάζει γιατί η εμμηνόπαυση πριν από τα 40 σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο για την καρδιά - Ο ρόλος της ινσουλίνης

Ποιους κινδύνους υγείας κρύβει η εμμηνόπαυση πριν τα 40 – Μελέτη απαντά
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Με υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης και αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου συνδέεται η εμμηνόπαυση πριν από την ηλικία των 40 ετών, σύμφωνα με νέα ανάλυση στοιχείων περισσότερων από 4.700 γυναικών. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη ενδέχεται να αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς που συνδέουν την πρόωρη εμμηνόπαυση με τη μελλοντική υγεία της καρδιάς.

Η έρευνα βασίζεται στη μελέτη ARIC και παρουσιάζεται στην ετήσια συνάντηση της αμερικανικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης, όπως αναφέρει το EurekAlert!. Οι συμμετέχουσες ήταν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 45 έως 64 ετών.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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