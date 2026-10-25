Ποιους κινδύνους υγείας κρύβει η εμμηνόπαυση πριν τα 40 – Μελέτη απαντά

Μελέτη σε περισσότερες από 4.700 γυναίκες εξετάζει γιατί η εμμηνόπαυση πριν από τα 40 σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο για την καρδιά - Ο ρόλος της ινσουλίνης