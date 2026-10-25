Ένταση με τον Νεϊμάρ στη Βραζιλία: Αποβλήθηκε και παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με αντιπάλους, δείτε βίντεο
SPORTS
Νειμάρ Ροντινέι Σάντος Επεισόδιο

Ένταση με τον Νεϊμάρ στη Βραζιλία: Αποβλήθηκε και παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με αντιπάλους, δείτε βίντεο

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ήρθε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τους ποδοσφαιριστές της Μπαΐα και μετά τη παρέμβαση του VAR δέχθηκε την κόκκινη κάρτα

Ένταση με τον Νεϊμάρ στη Βραζιλία: Αποβλήθηκε και παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με αντιπάλους, δείτε βίντεο
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της Σάντος με την Μπαΐα για την 32η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βραζιλίας, με τον Νεϊμάρ να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σοβαρού επεισοδίου που λίγο έλειψε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Το τελικό 1-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες επισκιάστηκε από όσα συνέβησαν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Βραζιλιάνος σταρ ενεπλάκη σε έντονη αντιπαράθεση με τον Ροντρίγκο Νέστορ, προκαλώντας αναστάτωση στον αγωνιστικό χώρο.




Η ένταση κορυφώθηκε στο 45+1', με τον Νεϊμάρ να ανταλλάσσει κουβέντες με τον αντίπαλό του. Η φάση εξετάστηκε από το VAR και, έπειτα από τον έλεγχο του διαιτητή, ο αρχηγός της Σάντος αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Ωστόσο, η αποβολή δεν ήταν το τέλος της ιστορίας. Κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, ο Νεϊμάρ εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος και κατευθύνθηκε προς την πλευρά του πάγκου της Μπαΐα, με την κατάσταση να γίνεται εξαιρετικά τεταμένη. Οι αντιδράσεις των ανθρώπων των δύο ομάδων δημιούργησαν ένα εκρηκτικό σκηνικό, με τον κίνδυνο να ακολουθήσουν συμπλοκές να είναι ορατός.

Σε εκείνο το σημείο, καθοριστική ήταν η παρέμβαση των συμπαικτών του, οι οποίοι προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν και να τον απομακρύνουν από την εστία της έντασης. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Ροντινέι, που συμμετείχε στην προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση και να αποφευχθούν τα χειρότερα.

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