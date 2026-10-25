Οι πόζες και τα φιλιά της Βάσως Λασκαράκη και του Λευτέρη Σουλτάτου στο Instagram: «Περίεργοι τύποι βολτάρουν στην πόλη»
Οι πόζες και τα φιλιά της Βάσως Λασκαράκη και του Λευτέρη Σουλτάτου στο Instagram: «Περίεργοι τύποι βολτάρουν στην πόλη»
Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από βόλτα του ζευγαριού
Μια βόλτα στην Αθήνα απόλαυσαν η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος, με την ηθοποιό να δημοσιεύει μια σειρά από φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το ζευγάρι απαθανατίζεται με φόντο τις ράγες του Ηλεκτρικού. Σε μία από τις εικόνες οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα. «Περίεργοι τύποι βολτάρουν στην πόλη», έγραψε η Βάσω Λασκαράκη με χιουμοριστική διάθεση στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το ζευγάρι απαθανατίζεται με φόντο τις ράγες του Ηλεκτρικού. Σε μία από τις εικόνες οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα. «Περίεργοι τύποι βολτάρουν στην πόλη», έγραψε η Βάσω Λασκαράκη με χιουμοριστική διάθεση στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τις φωτογραφίες
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