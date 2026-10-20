Με λοιμώξεις σχετίζεται 1 στις 8 περιπτώσεις καρκίνου – Οι πέντε «ένοχοι»
Με λοιμώξεις σχετίζεται 1 στις 8 περιπτώσεις καρκίνου – Οι πέντε «ένοχοι»
Νέα ανάλυση αποδίδει 2,3 εκατομμύρια περιστατικά καρκίνου σε λοιμώξεις – Ποια παθογόνα ευθύνονται για τα περισσότερα
Ένα εμβόλιο, η διάγνωση μιας χρόνιας λοίμωξης ή η κατάλληλη θεραπεία της μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για την πρόληψη ορισμένων καρκίνων. Το μέγεθος αυτής της δυνατότητας αποτυπώνει νέα ανάλυση του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC): περίπου 2,3 εκατομμύρια νέα περιστατικά παγκοσμίως το 2024 αποδίδονταν σε λοιμώξεις, δηλαδή το 12% του συνόλου – σχεδόν μία στις οκτώ περιπτώσεις.
Η μελέτη, την οποία παρουσιάζει ο Independent, δημοσιεύθηκε στο The Lancet Oncology. Βασίστηκε στις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Καρκίνου του IARC και εξέτασε 12 λοιμογόνους παράγοντες με τεκμηριωμένο καρκινογόνο ρόλο στον άνθρωπο, μεταξύ των οποίων ιοί, ένα βακτήριο και παράσιτα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, την οποία παρουσιάζει ο Independent, δημοσιεύθηκε στο The Lancet Oncology. Βασίστηκε στις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Καρκίνου του IARC και εξέτασε 12 λοιμογόνους παράγοντες με τεκμηριωμένο καρκινογόνο ρόλο στον άνθρωπο, μεταξύ των οποίων ιοί, ένα βακτήριο και παράσιτα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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