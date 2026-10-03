Υπέρταση: Πρωί ή βράδυ; Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να παίρνετε το χάπι
Υπέρταση: Πρωί ή βράδυ; Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να παίρνετε το χάπι
Μελέτες σε χιλιάδες ασθενείς δίνουν απάντηση σε ένα συχνό ερώτημα για τα αντιυπερτασικά και αποκαλύπτουν τι φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία
Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πάρει κάποιος το χάπι της πίεσης; Επειδή η αρτηριακή πίεση φυσιολογικά μειώνεται στον ύπνο, ενώ οι υψηλές νυχτερινές τιμές συνδέονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, η λήψη των αντιυπερτασικών πριν από την κατάκλιση ακούγεται λογική. Τα νεότερα δεδομένα, όμως, δείχνουν κάτι διαφορετικό.
Η συζήτηση άνοιξε έντονα το 2019 με τη μελέτη Hygia Chronotherapy Trial. Σε 19.084 ασθενείς με υπέρταση, όσοι έπαιρναν τα φάρμακά τους πριν κοιμηθούν εμφάνισαν, έπειτα από 6,3 χρόνια, 45% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων συγκριτικά με όσους τα λάμβαναν το πρωί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η συζήτηση άνοιξε έντονα το 2019 με τη μελέτη Hygia Chronotherapy Trial. Σε 19.084 ασθενείς με υπέρταση, όσοι έπαιρναν τα φάρμακά τους πριν κοιμηθούν εμφάνισαν, έπειτα από 6,3 χρόνια, 45% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων συγκριτικά με όσους τα λάμβαναν το πρωί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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