Gen Z: Γιατί οι νέοι κάνουν όλο και λιγότερο σεξ – Οι 4 λόγοι πίσω από τη «μεγάλη αποχή»

Από την παραμονή στο πατρικό μέχρι τις οθόνες, η σεξουαλική ζωή των νέων αλλάζει. Mια ψυχολόγος επιχειρεί να εξηγήσει τι βρίσκεται πραγματικά πίσω από αυτή την αλλαγή