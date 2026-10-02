Gen Z: Γιατί οι νέοι κάνουν όλο και λιγότερο σεξ – Οι 4 λόγοι πίσω από τη «μεγάλη αποχή»
Gen Z: Γιατί οι νέοι κάνουν όλο και λιγότερο σεξ – Οι 4 λόγοι πίσω από τη «μεγάλη αποχή»
Από την παραμονή στο πατρικό μέχρι τις οθόνες, η σεξουαλική ζωή των νέων αλλάζει. Mια ψυχολόγος επιχειρεί να εξηγήσει τι βρίσκεται πραγματικά πίσω από αυτή την αλλαγή
Κάνουν λιγότερο σεξ, βγαίνουν λιγότερο και ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής και συναισθηματικής τους ζωής εκτυλίσσεται πίσω από μια οθόνη. Η Gen Z φαίνεται να επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με το σεξ και την οικειότητα, με τα στοιχεία να καταγράφουν μια αξιοσημείωτη «ύφεση του σεξ» στους νεαρούς ενήλικες.
Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Kinsey Institute, το ποσοστό των νέων ενηλίκων που ανέφεραν ότι δεν είχαν σεξουαλική επαφή κατά τον προηγούμενο χρόνο διπλασιάστηκε, από 12% το 2010 σε 24% το 2024. Αντίστοιχα, το 30% των 18-29 ετών δήλωσε ότι δεν είχε κάνει σεξ τους προηγούμενους τρεις μήνες.
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Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Kinsey Institute, το ποσοστό των νέων ενηλίκων που ανέφεραν ότι δεν είχαν σεξουαλική επαφή κατά τον προηγούμενο χρόνο διπλασιάστηκε, από 12% το 2010 σε 24% το 2024. Αντίστοιχα, το 30% των 18-29 ετών δήλωσε ότι δεν είχε κάνει σεξ τους προηγούμενους τρεις μήνες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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