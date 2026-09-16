Κύστη στο πάγκρεας: Πότε είναι «αθώα» και πότε χρειάζεται έλεγχο – Ο ειδικός απαντά
Κύστη στο πάγκρεας: Πότε είναι «αθώα» και πότε χρειάζεται έλεγχο – Ο ειδικός απαντά
Τι σημαίνει ένα εύρημα σε αξονική ή μαγνητική, ποια σημάδια αυξάνουν την ανησυχία και πότε χρειάζεται εξειδικευμένη εκτίμηση - Ο κ. Ιωάννης Καρούμπαλης, MD, PhD, FEBGH, Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής & Επικεφαλής Μονάδας Ενδοσκοπικής Υπερηχογραφίας, Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ''Γ. Γεννηματάς'', εξηγεί
Μια κύστη στο πάγκρεας συχνά ανακαλύπτεται τυχαία, σε μια αξονική ή μαγνητική τομογραφία που έγινε για άλλο λόγο. Το εύρημα προκαλεί εύλογη ανησυχία: «Είναι καρκίνος;», «Χρειάζομαι χειρουργείο;», «Μπορώ απλώς να το παρακολουθώ;». Η πρώτη και σημαντικότερη διευκρίνιση είναι ότι κύστη στο πάγκρεας δεν σημαίνει καρκίνος. Οι περισσότερες κύστεις δεν είναι κακοήθεις, ενώ αρκετές παραμένουν σταθερές για χρόνια.
Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι όλες μπορούν να αγνοηθούν. Ορισμένοι τύποι έχουν δυνατότητα κακοήθους εξέλιξης και χρειάζονται οργανωμένη αξιολόγηση. Στόχος είναι να αναγνωρίζονται εγκαίρως οι ασθενείς που χρειάζονται παρέμβαση, χωρίς να οδηγούνται οι υπόλοιποι σε περιττές εξετάσεις ή επεμβάσεις.
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Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι όλες μπορούν να αγνοηθούν. Ορισμένοι τύποι έχουν δυνατότητα κακοήθους εξέλιξης και χρειάζονται οργανωμένη αξιολόγηση. Στόχος είναι να αναγνωρίζονται εγκαίρως οι ασθενείς που χρειάζονται παρέμβαση, χωρίς να οδηγούνται οι υπόλοιποι σε περιττές εξετάσεις ή επεμβάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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