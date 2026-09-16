Βάρη ή αερόβια άσκηση; Τι χρειάζονται περισσότερο οι γυναίκες μετά τα 40

Τι είναι προτιμότερο μετά τα 40 για τις γυναίκες; Η προπόνηση με βάρη ή η αερόβια άσκηση; Ο φυσικοθεραπευτής εξηγεί