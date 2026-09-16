Βάρη ή αερόβια άσκηση; Τι χρειάζονται περισσότερο οι γυναίκες μετά τα 40
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Αερόβια άσκηση Βάρη Εμμηνόπαυση Προπόνηση αντιστάσεων

Βάρη ή αερόβια άσκηση; Τι χρειάζονται περισσότερο οι γυναίκες μετά τα 40

Τι είναι προτιμότερο μετά τα 40 για τις γυναίκες; Η προπόνηση με βάρη ή η αερόβια άσκηση; Ο φυσικοθεραπευτής εξηγεί

Βάρη ή αερόβια άσκηση; Τι χρειάζονται περισσότερο οι γυναίκες μετά τα 40
ygeiamou.gr team
*Γράφει ο κ. Αναστάσιος Μαντζώρος MSc, Ph.D., Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Μετά τα 40, και ιδιαίτερα όσο η γυναίκα πλησιάζει στην εμμηνόπαυση, το σώμα αρχίζει να παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές. Η μυϊκή μάζα και η μυϊκή δύναμη μειώνονται σταδιακά, η οστική μάζα επηρεάζεται, ενώ συχνά παρατηρείται αύξηση του σωματικού και ιδιαίτερα του κοιλιακού λίπους. Η άσκηση, επομένως, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Τι είναι όμως προτιμότερο: Βάρη ή αερόβια άσκηση;

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ygeiamou.gr team
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