Βάρη ή αερόβια άσκηση; Τι χρειάζονται περισσότερο οι γυναίκες μετά τα 40
Βάρη ή αερόβια άσκηση; Τι χρειάζονται περισσότερο οι γυναίκες μετά τα 40
Τι είναι προτιμότερο μετά τα 40 για τις γυναίκες; Η προπόνηση με βάρη ή η αερόβια άσκηση; Ο φυσικοθεραπευτής εξηγεί
*Γράφει ο κ. Αναστάσιος Μαντζώρος MSc, Ph.D., Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Μετά τα 40, και ιδιαίτερα όσο η γυναίκα πλησιάζει στην εμμηνόπαυση, το σώμα αρχίζει να παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές. Η μυϊκή μάζα και η μυϊκή δύναμη μειώνονται σταδιακά, η οστική μάζα επηρεάζεται, ενώ συχνά παρατηρείται αύξηση του σωματικού και ιδιαίτερα του κοιλιακού λίπους. Η άσκηση, επομένως, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
Τι είναι όμως προτιμότερο: Βάρη ή αερόβια άσκηση;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μετά τα 40, και ιδιαίτερα όσο η γυναίκα πλησιάζει στην εμμηνόπαυση, το σώμα αρχίζει να παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές. Η μυϊκή μάζα και η μυϊκή δύναμη μειώνονται σταδιακά, η οστική μάζα επηρεάζεται, ενώ συχνά παρατηρείται αύξηση του σωματικού και ιδιαίτερα του κοιλιακού λίπους. Η άσκηση, επομένως, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
Τι είναι όμως προτιμότερο: Βάρη ή αερόβια άσκηση;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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