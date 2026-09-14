Γιατί αυξάνονται οι διαγνώσεις αυτισμού στις γυναίκες – Έγινε πιο συχνή η διαταραχή;

Για χρόνια ο αυτισμός συνδεόταν κυρίως με τα αγόρια - Νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι οι διαγνώσεις σε γυναίκες και κορίτσια αυξάνονται έντονα, ενώ συχνά έρχονται αρκετά χρόνια αργότερα