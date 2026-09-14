Γιατί αυξάνονται οι διαγνώσεις αυτισμού στις γυναίκες – Έγινε πιο συχνή η διαταραχή;
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Άνδρες Αυτισμός Γυναίκες Διάγνωση Εφηβεία Φάσμα αυτισμού

Γιατί αυξάνονται οι διαγνώσεις αυτισμού στις γυναίκες – Έγινε πιο συχνή η διαταραχή;

Για χρόνια ο αυτισμός συνδεόταν κυρίως με τα αγόρια - Νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι οι διαγνώσεις σε γυναίκες και κορίτσια αυξάνονται έντονα, ενώ συχνά έρχονται αρκετά χρόνια αργότερα

Γιατί αυξάνονται οι διαγνώσεις αυτισμού στις γυναίκες – Έγινε πιο συχνή η διαταραχή;
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ένα κορίτσι μπορεί να περνά τα σχολικά του χρόνια χωρίς κανείς να υποψιάζεται ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Να φαίνεται κοινωνικό, να προσαρμόζεται, να «διαβάζει» το περιβάλλον του και να προσπαθεί να ταιριάξει. Πίσω από αυτή την εικόνα, όμως, μπορεί να κρύβεται μία διαφορετική πραγματικότητα, η οποία θα αναγνωριστεί πολύ αργότερα.

Αυτό ακριβώς το κενό στη διάγνωση φαίνεται να αποτυπώνει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open και παρακολούθησε περισσότερα από 171.000 άτομα σε μεγάλο σύστημα υγείας των ΗΠΑ από το 2016 έως το 2024. Το βασικό εύρημα είναι εντυπωσιακό: Mετά το 2020 οι νέες διαγνώσεις αυτισμού σε γυναίκες και κορίτσια αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ στους άνδρες και τα αγόρια παρέμειναν σταθερές ή παρουσίασαν πτώση.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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