Νικόλ Κίντμαν: «Δεν είμαι η καλύτερη φίλη με τις κόρες μου» – Γιατί οι ειδικοί συμφωνούν μαζί της
YGEIAMOU.GR
Ανατροφή Γονεϊκότητα Γονείς

Νικόλ Κίντμαν: «Δεν είμαι η καλύτερη φίλη με τις κόρες μου» – Γιατί οι ειδικοί συμφωνούν μαζί της

Πρέπει οι γονείς να είναι «κολλητοί» με τα παιδιά τους; Η Νικόλ Κίντμαν παίρνει θέση και οι ειδικοί εξηγούν γιατί τα όρια είναι απαραίτητα στην ανατροφή τους

Νικόλ Κίντμαν: «Δεν είμαι η καλύτερη φίλη με τις κόρες μου» – Γιατί οι ειδικοί συμφωνούν μαζί της
Μαρία Κοτοπούλη
Οι σταρ του Χόλιγουντ μπορεί να περπατούν στο κόκκινο χαλί και να δίνουν συνεντεύξεις που αφορούν τη δουλειά τους, εξακολουθούν όμως κι αυτοί να είναι γονείς και να αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με… όλους εμάς τους υπόλοιπους. Ένας από αυτούς αφορά μια λεπτή ισορροπία που απασχολεί πολλές οικογένειες: Πόσο φίλοι πρέπει να είμαστε με τα παιδιά μας και πού χρειάζεται να μπαίνουν τα όρια;

Τη δική της, ξεκάθαρη απάντηση έδωσε πρόσφατα η Nicole Kidman, μιλώντας στην αυστραλιανή Daily Telegraph. Η βραβευμένη ηθοποιός, μητέρα της 18χρονης Sunday και της 15χρονης Faith, απέρριψε την ιδέα ότι είναι «κολλητή» με τις κόρες της, εξηγώντας ότι ο ρόλος της είναι διαφορετικός. «Πρώτα απ’ όλα είσαι μητέρα. Είσαι όμως και οδηγός, μέντορας, ασφαλές καταφύγιο, το μέρος στο οποίο μπορούν πάντα να επιστρέψουν», ανέφερε στη συνέντευξη. Συνόψισε τη φιλοσοφία της σε μια φράση: «Δεν είμαι εδώ για να είμαι η καλύτερή σας φίλη. Είμαι εδώ για να είμαι ο βράχος σας».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης