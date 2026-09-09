Νικόλ Κίντμαν: «Δεν είμαι η καλύτερη φίλη με τις κόρες μου» – Γιατί οι ειδικοί συμφωνούν μαζί της
Νικόλ Κίντμαν: «Δεν είμαι η καλύτερη φίλη με τις κόρες μου» – Γιατί οι ειδικοί συμφωνούν μαζί της
Πρέπει οι γονείς να είναι «κολλητοί» με τα παιδιά τους; Η Νικόλ Κίντμαν παίρνει θέση και οι ειδικοί εξηγούν γιατί τα όρια είναι απαραίτητα στην ανατροφή τους
Οι σταρ του Χόλιγουντ μπορεί να περπατούν στο κόκκινο χαλί και να δίνουν συνεντεύξεις που αφορούν τη δουλειά τους, εξακολουθούν όμως κι αυτοί να είναι γονείς και να αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με… όλους εμάς τους υπόλοιπους. Ένας από αυτούς αφορά μια λεπτή ισορροπία που απασχολεί πολλές οικογένειες: Πόσο φίλοι πρέπει να είμαστε με τα παιδιά μας και πού χρειάζεται να μπαίνουν τα όρια;
Τη δική της, ξεκάθαρη απάντηση έδωσε πρόσφατα η Nicole Kidman, μιλώντας στην αυστραλιανή Daily Telegraph. Η βραβευμένη ηθοποιός, μητέρα της 18χρονης Sunday και της 15χρονης Faith, απέρριψε την ιδέα ότι είναι «κολλητή» με τις κόρες της, εξηγώντας ότι ο ρόλος της είναι διαφορετικός. «Πρώτα απ’ όλα είσαι μητέρα. Είσαι όμως και οδηγός, μέντορας, ασφαλές καταφύγιο, το μέρος στο οποίο μπορούν πάντα να επιστρέψουν», ανέφερε στη συνέντευξη. Συνόψισε τη φιλοσοφία της σε μια φράση: «Δεν είμαι εδώ για να είμαι η καλύτερή σας φίλη. Είμαι εδώ για να είμαι ο βράχος σας».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τη δική της, ξεκάθαρη απάντηση έδωσε πρόσφατα η Nicole Kidman, μιλώντας στην αυστραλιανή Daily Telegraph. Η βραβευμένη ηθοποιός, μητέρα της 18χρονης Sunday και της 15χρονης Faith, απέρριψε την ιδέα ότι είναι «κολλητή» με τις κόρες της, εξηγώντας ότι ο ρόλος της είναι διαφορετικός. «Πρώτα απ’ όλα είσαι μητέρα. Είσαι όμως και οδηγός, μέντορας, ασφαλές καταφύγιο, το μέρος στο οποίο μπορούν πάντα να επιστρέψουν», ανέφερε στη συνέντευξη. Συνόψισε τη φιλοσοφία της σε μια φράση: «Δεν είμαι εδώ για να είμαι η καλύτερή σας φίλη. Είμαι εδώ για να είμαι ο βράχος σας».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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