Νικόλ Κίντμαν: «Δεν είμαι η καλύτερη φίλη με τις κόρες μου» – Γιατί οι ειδικοί συμφωνούν μαζί της

Πρέπει οι γονείς να είναι «κολλητοί» με τα παιδιά τους; Η Νικόλ Κίντμαν παίρνει θέση και οι ειδικοί εξηγούν γιατί τα όρια είναι απαραίτητα στην ανατροφή τους