Γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση: Πότε πρέπει να γίνονται – Ποιες παθήσεις προλαμβάνουν
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Metropolitan Hospital Γαστροσκόπηση Κολονοσκόπηση Κωνσταντίνος Δελής Πεπτικό σύστημα Πολύποδες

Γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση: Πότε πρέπει να γίνονται – Ποιες παθήσεις προλαμβάνουν

Από τη διάγνωση ελκών και κακοηθειών έως την αφαίρεση πολυπόδων, η ενδοσκόπηση αποτελεί βασικό εργαλείο πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας στο πεπτικό σύστημα, επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνος Δελής, Διευθυντής Γαστρεντερολόγος στο Metropolitan Hospital & Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση: Πότε πρέπει να γίνονται – Ποιες παθήσεις προλαμβάνουν
ygeiamou.gr team
Η ενδοσκόπηση στη Γαστρεντερολογία αναφέρεται στον έλεγχο του πεπτικού συστήματος με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων. Οι βασικές και πιο συνήθεις ενδοσκοπικές τεχνικές περιλαμβάνουν τη γαστροσκόπηση και την κολονοσκόπηση.

Η γαστροσκόπηση, γνωστή και ως ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού, περιλαμβάνει τον έλεγχο του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου που αποτελούν τμήματα του αρχικού λεπτού εντέρου. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται με τον ασθενή να βρίσκεται υπό πλήρη καταστολή, εξασφαλίζοντας τη μη όχληση του σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης και τον αποτελεσματικό έλεγχο από τον γιατρό.

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ygeiamou.gr team
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