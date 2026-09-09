Γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση: Πότε πρέπει να γίνονται – Ποιες παθήσεις προλαμβάνουν
Γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση: Πότε πρέπει να γίνονται – Ποιες παθήσεις προλαμβάνουν
Από τη διάγνωση ελκών και κακοηθειών έως την αφαίρεση πολυπόδων, η ενδοσκόπηση αποτελεί βασικό εργαλείο πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας στο πεπτικό σύστημα, επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνος Δελής, Διευθυντής Γαστρεντερολόγος στο Metropolitan Hospital & Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Η ενδοσκόπηση στη Γαστρεντερολογία αναφέρεται στον έλεγχο του πεπτικού συστήματος με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων. Οι βασικές και πιο συνήθεις ενδοσκοπικές τεχνικές περιλαμβάνουν τη γαστροσκόπηση και την κολονοσκόπηση.
Η γαστροσκόπηση, γνωστή και ως ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού, περιλαμβάνει τον έλεγχο του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου που αποτελούν τμήματα του αρχικού λεπτού εντέρου. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται με τον ασθενή να βρίσκεται υπό πλήρη καταστολή, εξασφαλίζοντας τη μη όχληση του σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης και τον αποτελεσματικό έλεγχο από τον γιατρό.
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Η γαστροσκόπηση, γνωστή και ως ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού, περιλαμβάνει τον έλεγχο του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου που αποτελούν τμήματα του αρχικού λεπτού εντέρου. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται με τον ασθενή να βρίσκεται υπό πλήρη καταστολή, εξασφαλίζοντας τη μη όχληση του σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης και τον αποτελεσματικό έλεγχο από τον γιατρό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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