Εργαζόμενες στην εμμηνόπαυση: Από το στίγμα και το ταμπού σε απλές «φιλικές» αλλαγές στο γραφείο

Γιατί η εμμηνόπαυση δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην επαγγελματική ζωή και ποιες απλές αλλαγές μπορούν να κάνουν τον χώρο εργασίας πιο υποστηρικτικό για τις γυναίκες