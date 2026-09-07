Εργαζόμενες στην εμμηνόπαυση: Από το στίγμα και το ταμπού σε απλές «φιλικές» αλλαγές στο γραφείο
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Γυναίκες Εμμηνόπαυση Εργασία Οιστρογόνα Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης Σοφία Καλανταρίδου

Εργαζόμενες στην εμμηνόπαυση: Από το στίγμα και το ταμπού σε απλές «φιλικές» αλλαγές στο γραφείο

Γιατί η εμμηνόπαυση δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην επαγγελματική ζωή και ποιες απλές αλλαγές μπορούν να κάνουν τον χώρο εργασίας πιο υποστηρικτικό για τις γυναίκες

Εργαζόμενες στην εμμηνόπαυση: Από το στίγμα και το ταμπού σε απλές «φιλικές» αλλαγές στο γραφείο
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Σοφία Καλανταρίδου, Καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης

Η Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης και Εργασίας (World Menopause & Work Day) καθιερώθηκε να τιμάται στις 7 Σεπτεμβρίου. Η ημέρα αυτή θεσπίστηκε το 2021 από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εμμηνόπαυσης και Ανδρόπαυσης (EMAS) με σκοπό την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και την υποστήριξη των γυναικών στον εργασιακό χώρο κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης. Σήμερα 1 δισεκατομμύριο του πληθυσμού παγκοσμίως είναι γυναίκες μεγαλύτερες των 50 ετών και οι γυναίκες αυτές παραμένουν ενεργές στο εργατικό δυναμικό, με σημαντικές προκλήσεις στον οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα.

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ygeiamou.gr team
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