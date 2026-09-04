Πώς βοηθά η λογοθεραπεία τους ενήλικες με τραυλισμό – Ο ειδικός εξηγεί

Δεν υπάρχει ένα «τέχνασμα» που εξαφανίζει τον τραυλισμό. Υπάρχει, όμως, εξατομικευμένη θεραπεία που βελτιώνει την επικοινωνία, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής - Ο κ. Γιώργος Φούρλας, Λογοθεραπευτής, εξηγεί