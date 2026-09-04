Πώς βοηθά η λογοθεραπεία τους ενήλικες με τραυλισμό – Ο ειδικός εξηγεί
Πώς βοηθά η λογοθεραπεία τους ενήλικες με τραυλισμό – Ο ειδικός εξηγεί
Δεν υπάρχει ένα «τέχνασμα» που εξαφανίζει τον τραυλισμό. Υπάρχει, όμως, εξατομικευμένη θεραπεία που βελτιώνει την επικοινωνία, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής - Ο κ. Γιώργος Φούρλας, Λογοθεραπευτής, εξηγεί
Κάθε πρόσωπο που τραυλίζει είναι μοναδικό και έχει τη δική του, μοναδική, εμπειρία τραυλισμού. Το ιδιαίτερο βίωμα του τραυλισμού αλλά και η εμπειρία από προηγούμενες θεραπείες διαμορφώνουν τη στάση και τις προσδοκίες του κατά την αναζήτηση βοήθειας.
Η λογοθεραπεία θα πρέπει να απαντά διαφοροποιημένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και προσδοκίες του κάθε προσώπου που τραυλίζει και να το ενδυναμώνει να επιτύχει τις αλλαγές που επιθυμεί στην καθημερινή επικοινωνία του με τους άλλους ανθρώπους.
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Η λογοθεραπεία θα πρέπει να απαντά διαφοροποιημένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και προσδοκίες του κάθε προσώπου που τραυλίζει και να το ενδυναμώνει να επιτύχει τις αλλαγές που επιθυμεί στην καθημερινή επικοινωνία του με τους άλλους ανθρώπους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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