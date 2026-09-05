Ποια διατροφή μειώνει με τη μεγαλύτερη επιτυχία το λίπος στο ήπαρ – Δεν φαντάζεστε
Ποια διατροφή μειώνει με τη μεγαλύτερη επιτυχία το λίπος στο ήπαρ – Δεν φαντάζεστε
Τρεις δίαιτες, σχεδόν ίδια απώλεια βάρους, αλλά διαφορετικά μεταβολικά αποτελέσματα. Κλινική μελέτη δείχνει ποια διατροφή συνδέθηκε με μεγαλύτερη μείωση λίπους στο ήπαρ και σημαντικές βελτιώσεις στον έλεγχο γλυκόζης και ινσουλίνης
Η απώλεια βάρους αποτελεί βασικό μέσο για τη βελτίωση της μεταβολικής υγείας και τη μείωση του λίπους στο ήπαρ. Νέα έρευνα, ωστόσο, υποδηλώνει ότι σημασία μπορεί να έχει όχι μόνο πόσα κιλά χάνει κάποιος, αλλά και ο τρόπος που τα χάνει.
Σε ελεγχόμενη κλινική δοκιμή που δημοσιεύθηκε στο Cell Metabolism, η κετογονική δίαιτα οδήγησε σε μεγαλύτερη μείωση του ηπατικού λίπους σε σύγκριση με τη μεσογειακή και μια διατροφή χαμηλών λιπαρών, παρ’ ότι και οι τρεις ομάδες έχασαν περίπου το ίδιο βάρος.
Τρεις δίαιτες με την ίδια απώλεια βάρους
Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον επέλεξαν αρχικά 55 ενήλικες με παχυσαρκία, προδιαβήτη και αυξημένη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ. Τη δοκιμή ολοκλήρωσαν 42 άτομα, 14 σε κάθε διατροφική ομάδα. Οι συμμετέχοντες ήταν κατά μέσο όρο 40 ετών, ενώ κάθε ομάδα περιλάμβανε 9 γυναίκες και 5 άνδρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε ελεγχόμενη κλινική δοκιμή που δημοσιεύθηκε στο Cell Metabolism, η κετογονική δίαιτα οδήγησε σε μεγαλύτερη μείωση του ηπατικού λίπους σε σύγκριση με τη μεσογειακή και μια διατροφή χαμηλών λιπαρών, παρ’ ότι και οι τρεις ομάδες έχασαν περίπου το ίδιο βάρος.
Τρεις δίαιτες με την ίδια απώλεια βάρους
Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον επέλεξαν αρχικά 55 ενήλικες με παχυσαρκία, προδιαβήτη και αυξημένη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ. Τη δοκιμή ολοκλήρωσαν 42 άτομα, 14 σε κάθε διατροφική ομάδα. Οι συμμετέχοντες ήταν κατά μέσο όρο 40 ετών, ενώ κάθε ομάδα περιλάμβανε 9 γυναίκες και 5 άνδρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα