Ποια διατροφή μειώνει με τη μεγαλύτερη επιτυχία το λίπος στο ήπαρ – Δεν φαντάζεστε

Τρεις δίαιτες, σχεδόν ίδια απώλεια βάρους, αλλά διαφορετικά μεταβολικά αποτελέσματα. Κλινική μελέτη δείχνει ποια διατροφή συνδέθηκε με μεγαλύτερη μείωση λίπους στο ήπαρ και σημαντικές βελτιώσεις στον έλεγχο γλυκόζης και ινσουλίνης