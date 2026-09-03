Συγκλονίζει η μαρτυρία ασθενούς με μεσογειακή αναιμία – Για να γίνει η μετάγγιση ζητήθηκαν «αποδείξεις» χαμηλού αιματοκρίτη

Γενική εξέταση αίματος ώστε να φανεί πόσο χαμηλά είναι ο αιματοκρίτης της, ζητούν πριν τη μετάγγιση από 36χρονη ασθενή με μεσογειακή αναιμία ώστε να γίνει προτεραιοποίηση του λιγοστού προσφερόμενου αίματος