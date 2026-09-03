Συγκλονίζει η μαρτυρία ασθενούς με μεσογειακή αναιμία – Για να γίνει η μετάγγιση ζητήθηκαν «αποδείξεις» χαμηλού αιματοκρίτη
Συγκλονίζει η μαρτυρία ασθενούς με μεσογειακή αναιμία – Για να γίνει η μετάγγιση ζητήθηκαν «αποδείξεις» χαμηλού αιματοκρίτη
Γενική εξέταση αίματος ώστε να φανεί πόσο χαμηλά είναι ο αιματοκρίτης της, ζητούν πριν τη μετάγγιση από 36χρονη ασθενή με μεσογειακή αναιμία ώστε να γίνει προτεραιοποίηση του λιγοστού προσφερόμενου αίματος
Σοβαρές ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα αίματος και την πορεία των θεραπειών των χρονίως μεταγγιζόμενων ασθενών εγείρονται με αφορμή τη μαρτυρία μιας 36χρονης ασθενούς με μεσογειακή αναιμία που μεταγγίζεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».
Όπως καταγγέλλει – τα στοιχεία της γυναίκας έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr – ενημερώθηκε προφορικά από τον θεράποντα ιατρό της ότι, λόγω έλλειψης διαθέσιμου αίματος, πρέπει να υποβληθεί σε γενική αίματος πριν από την προγραμματισμένη μετάγγισή της. Ο λόγος, όπως περιγράφει, είναι να αξιολογηθεί ο αιματοκρίτης της και, ανάλογα με το πόσο χαμηλές θα ήταν οι αιματολογικές της τιμές, να κριθεί εάν θα προηγηθεί για μετάγγιση συγκριτικά με άλλους ασθενείς.
Η ίδια υποστηρίζει ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, οι ασθενείς ενδέχεται να μην γνωρίζουν εάν θα λάβουν εγκαίρως την προγραμματισμένη θεραπεία τους, μέχρι να διαπιστωθεί ποιος βρίσκεται σε μεγαλύτερη ανάγκη. «Πόσο χαμηλά πρέπει να φτάσουν οι αιματολογικές τιμές ενός χρονίως πάσχοντος ανθρώπου για να θεωρηθεί ότι δικαιούται να λάβει την προγραμματισμένη θεραπεία του;», διερωτάται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως καταγγέλλει – τα στοιχεία της γυναίκας έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr – ενημερώθηκε προφορικά από τον θεράποντα ιατρό της ότι, λόγω έλλειψης διαθέσιμου αίματος, πρέπει να υποβληθεί σε γενική αίματος πριν από την προγραμματισμένη μετάγγισή της. Ο λόγος, όπως περιγράφει, είναι να αξιολογηθεί ο αιματοκρίτης της και, ανάλογα με το πόσο χαμηλές θα ήταν οι αιματολογικές της τιμές, να κριθεί εάν θα προηγηθεί για μετάγγιση συγκριτικά με άλλους ασθενείς.
Η ίδια υποστηρίζει ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, οι ασθενείς ενδέχεται να μην γνωρίζουν εάν θα λάβουν εγκαίρως την προγραμματισμένη θεραπεία τους, μέχρι να διαπιστωθεί ποιος βρίσκεται σε μεγαλύτερη ανάγκη. «Πόσο χαμηλά πρέπει να φτάσουν οι αιματολογικές τιμές ενός χρονίως πάσχοντος ανθρώπου για να θεωρηθεί ότι δικαιούται να λάβει την προγραμματισμένη θεραπεία του;», διερωτάται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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