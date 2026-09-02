Είστε σε σχέση, αλλά νιώθετε έλξη για κάποιον άλλο; Πότε αυτό γίνεται πρόβλημα
Είστε σε σχέση, αλλά νιώθετε έλξη για κάποιον άλλο; Πότε αυτό γίνεται πρόβλημα
Έως και το 70% των ενηλίκων σε μονογαμικές σχέσεις αναφέρει ότι έχει νιώσει έλξη για ένα τρίτο άτομο - Ένας ψυχολόγος ζευγαριών εξηγεί πότε μια περαστική έλξη μπορεί πράγματι να γίνει πρόβλημα
Έχει συμβεί σε πολλούς: Ενώ βρίσκονται σε μια σταθερή σχέση, νιώθουν ξαφνικά μια έλξη για ένα τρίτο πρόσωπο. Και τότε είναι που ξεκινούν τα ερωτήματα: Τι σημαίνει αυτό για τη σχέση μου; Μου λείπει κάτι; Άλλαξαν τα συναισθήματά μου για τον/τη σύντροφό μου;
Σύμφωνα με τον Greg Matos, ψυχολόγο ζευγαριών και οικογενειών, το να νιώσει κανείς έλξη για ένα άλλο άτομο δε σημαίνει απαραίτητα ότι η σχέση έχει προβλήματα. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι πρόκειται για ένα αρκετά συχνό φαινόμενο και δε σηματοδοτεί αυτόματα δυσαρέσκεια, ούτε προμηνύει το τέλος μιας σχέσης.
Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το πώς ερμηνεύεται η έλξη, αν ενθαρρύνεται ενεργά και πόσο ικανοποιημένος και αφοσιωμένος είναι κάποιος μέσα στην υπάρχουσα σχέση του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τον Greg Matos, ψυχολόγο ζευγαριών και οικογενειών, το να νιώσει κανείς έλξη για ένα άλλο άτομο δε σημαίνει απαραίτητα ότι η σχέση έχει προβλήματα. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι πρόκειται για ένα αρκετά συχνό φαινόμενο και δε σηματοδοτεί αυτόματα δυσαρέσκεια, ούτε προμηνύει το τέλος μιας σχέσης.
Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το πώς ερμηνεύεται η έλξη, αν ενθαρρύνεται ενεργά και πόσο ικανοποιημένος και αφοσιωμένος είναι κάποιος μέσα στην υπάρχουσα σχέση του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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