Είστε σε σχέση, αλλά νιώθετε έλξη για κάποιον άλλο; Πότε αυτό γίνεται πρόβλημα

Έως και το 70% των ενηλίκων σε μονογαμικές σχέσεις αναφέρει ότι έχει νιώσει έλξη για ένα τρίτο άτομο - Ένας ψυχολόγος ζευγαριών εξηγεί πότε μια περαστική έλξη μπορεί πράγματι να γίνει πρόβλημα