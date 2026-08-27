Οι υπεραιωνόβιοι και η άγρυπνη φρουρά του ανοσοποιητικού – Τα σούπερ-κύτταρα όσων ξεπερνούν τα 110

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι υπεραιωνόβιοι διαθέτουν αυξημένα επίπεδα εξειδικευμένων Τ-λεμφοκυττάρων, τα οποία ενδέχεται να συμβάλλουν στην άμυνα απέναντι σε λοιμώξεις, γηρασμένα κύτταρα και πιθανώς πρώιμες καρκινικές αλλοιώσεις