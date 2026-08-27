Οι υπεραιωνόβιοι και η άγρυπνη φρουρά του ανοσοποιητικού – Τα σούπερ-κύτταρα όσων ξεπερνούν τα 110
Οι υπεραιωνόβιοι και η άγρυπνη φρουρά του ανοσοποιητικού – Τα σούπερ-κύτταρα όσων ξεπερνούν τα 110
Νέα μελέτη δείχνει ότι οι υπεραιωνόβιοι διαθέτουν αυξημένα επίπεδα εξειδικευμένων Τ-λεμφοκυττάρων, τα οποία ενδέχεται να συμβάλλουν στην άμυνα απέναντι σε λοιμώξεις, γηρασμένα κύτταρα και πιθανώς πρώιμες καρκινικές αλλοιώσεις
Η μακροζωία δεν είναι απλώς το προνόμιο να προσθέτει κανείς χρόνια στη ζωή του. Είναι κυρίως η ικανότητα να προσθέτει ζωή στα χρόνια του, διατηρώντας τη λειτουργικότητα του σώματος και τη διαύγεια του νου.
Οι υπεραιωνόβιοι, άνθρωποι που ξεπερνούν το 110ο έτος, αποτελούν ένα εξαιρετικά σπάνιο φυσικό πείραμα. Δεν έχουν απλώς επιβιώσει περισσότερο. Έχουν κατορθώσει να αναβάλουν ή να αποφύγουν νοσήματα που συνήθως συνοδεύουν τη γήρανση, όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και οι νευροεκφυλιστικές διαταραχές.
Τι προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους; Τα γονίδια ασφαλώς διαδραματίζουν κάποιο ρόλο, όπως και η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, η ψυχική ανθεκτικότητα και το κοινωνικό περιβάλλον. Μια νέα μελέτη (Hashimoto et al. Cell Reports 2026), όμως, στρέφει την προσοχή σε έναν ακόμη μηχανισμό: σε μια μικρή αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική ομάδα κυττάρων του ανοσοποιητικού, τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα CD4, γνωστά ως CD4 CTLs.
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Οι υπεραιωνόβιοι, άνθρωποι που ξεπερνούν το 110ο έτος, αποτελούν ένα εξαιρετικά σπάνιο φυσικό πείραμα. Δεν έχουν απλώς επιβιώσει περισσότερο. Έχουν κατορθώσει να αναβάλουν ή να αποφύγουν νοσήματα που συνήθως συνοδεύουν τη γήρανση, όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και οι νευροεκφυλιστικές διαταραχές.
Τι προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους; Τα γονίδια ασφαλώς διαδραματίζουν κάποιο ρόλο, όπως και η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, η ψυχική ανθεκτικότητα και το κοινωνικό περιβάλλον. Μια νέα μελέτη (Hashimoto et al. Cell Reports 2026), όμως, στρέφει την προσοχή σε έναν ακόμη μηχανισμό: σε μια μικρή αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική ομάδα κυττάρων του ανοσοποιητικού, τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα CD4, γνωστά ως CD4 CTLs.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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