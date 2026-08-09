Πολύτεκνες οικογένειες: Μόλις 23.097 στην Ελλάδα – Πόσες έχουν πάνω από 6 παιδιά

Από την Καβάλα έως το Πόρτο Ράφτη, οικογένειες με 12 και 14 παιδιά δείχνουν την άλλη όψη της υπογεννητικότητας - Σε μια χώρα όπου οι πολύτεκνοι αποτελούν το 0,6% των νοικοκυριών