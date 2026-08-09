Πολύτεκνες οικογένειες: Μόλις 23.097 στην Ελλάδα – Πόσες έχουν πάνω από 6 παιδιά
Πολύτεκνες οικογένειες: Μόλις 23.097 στην Ελλάδα – Πόσες έχουν πάνω από 6 παιδιά
Από την Καβάλα έως το Πόρτο Ράφτη, οικογένειες με 12 και 14 παιδιά δείχνουν την άλλη όψη της υπογεννητικότητας - Σε μια χώρα όπου οι πολύτεκνοι αποτελούν το 0,6% των νοικοκυριών
*Γράφει ο Γιώργος Καραγιάννης
Δύο φορές τα τελευταία χρόνια, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος της ανθρώπινης ιστορίας, ο επιχειρηματίας Ίλον Μασκ, έχει χρησιμοποιήσει την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα ως κραυγαλέο παράδειγμα ενός λαού που, όπως ο ίδιος λέει (και όχι άδικα), εξαφανίζεται. Εξηγώντας στα εκατομμύρια των ακολούθων του στο Χ ότι το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων παραμένει αρνητικό, χτυπά το καμπανάκι του κινδύνου (και) για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο χείλος του δημογραφικού αφανισμού.
Όπως σε όλους τους δύσκολους καιρούς ωστόσο, έτσι και σε αυτόν, υπάρχουν κάποιοι που «φυλάσσουν Θερμοπύλες» και δημιουργούν τις δικές τους πυρηνικές οικογένειες, κατά τον όρο που χρησιμοποίησε πρόσφατα η αρμόδια υπουργός, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, αλλά με πολλά περισσότερα παιδιά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Δύο φορές τα τελευταία χρόνια, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος της ανθρώπινης ιστορίας, ο επιχειρηματίας Ίλον Μασκ, έχει χρησιμοποιήσει την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα ως κραυγαλέο παράδειγμα ενός λαού που, όπως ο ίδιος λέει (και όχι άδικα), εξαφανίζεται. Εξηγώντας στα εκατομμύρια των ακολούθων του στο Χ ότι το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων παραμένει αρνητικό, χτυπά το καμπανάκι του κινδύνου (και) για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο χείλος του δημογραφικού αφανισμού.
Όπως σε όλους τους δύσκολους καιρούς ωστόσο, έτσι και σε αυτόν, υπάρχουν κάποιοι που «φυλάσσουν Θερμοπύλες» και δημιουργούν τις δικές τους πυρηνικές οικογένειες, κατά τον όρο που χρησιμοποίησε πρόσφατα η αρμόδια υπουργός, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, αλλά με πολλά περισσότερα παιδιά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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