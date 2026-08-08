HIV: Οι περικοπές στη χρηματοδότηση απειλούν να ανατρέψουν 30 χρόνια προόδου

Η διεθνής χρηματοδότηση για τα προγράμματα HIV στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος μειώθηκε κατά 18% μέσα σε έναν χρόνο, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία εκατομμυρίων ανθρώπων