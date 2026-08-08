ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κω: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, δείτε φωτογραφίες

HIV: Οι περικοπές στη χρηματοδότηση απειλούν να ανατρέψουν 30 χρόνια προόδου
YGEIAMOU.GR
HIV Χρηματοδότηση

HIV: Οι περικοπές στη χρηματοδότηση απειλούν να ανατρέψουν 30 χρόνια προόδου

Η διεθνής χρηματοδότηση για τα προγράμματα HIV στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος μειώθηκε κατά 18% μέσα σε έναν χρόνο, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία εκατομμυρίων ανθρώπων

HIV: Οι περικοπές στη χρηματοδότηση απειλούν να ανατρέψουν 30 χρόνια προόδου
Κλέλια Γιαρίμογλου
Τρεις δεκαετίες προόδου στην αντιμετώπιση του HIV κινδυνεύουν να χαθούν εξαιτίας των σημαντικών περικοπών στη διεθνή χρηματοδότηση, προειδοποιούν ειδικοί και το Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον HIV/AIDS (UNAIDS). Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Οργανισμού, η μείωση των διαθέσιμων πόρων επηρεάζει ήδη προγράμματα πρόληψης, εξετάσεων και θεραπείας, με τις συνέπειες να γίνονται αισθητές κυρίως στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η έκθεση δείχνει ότι το 2025 η εξωτερική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του ιού HIV στις συγκεκριμένες χώρες μειώθηκε κατά 18% σε σύγκριση με το 2024, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων σχεδόν 20 ετών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης