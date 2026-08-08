HIV: Οι περικοπές στη χρηματοδότηση απειλούν να ανατρέψουν 30 χρόνια προόδου
HIV: Οι περικοπές στη χρηματοδότηση απειλούν να ανατρέψουν 30 χρόνια προόδου
Η διεθνής χρηματοδότηση για τα προγράμματα HIV στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος μειώθηκε κατά 18% μέσα σε έναν χρόνο, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία εκατομμυρίων ανθρώπων
Τρεις δεκαετίες προόδου στην αντιμετώπιση του HIV κινδυνεύουν να χαθούν εξαιτίας των σημαντικών περικοπών στη διεθνή χρηματοδότηση, προειδοποιούν ειδικοί και το Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον HIV/AIDS (UNAIDS). Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Οργανισμού, η μείωση των διαθέσιμων πόρων επηρεάζει ήδη προγράμματα πρόληψης, εξετάσεων και θεραπείας, με τις συνέπειες να γίνονται αισθητές κυρίως στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.
Η έκθεση δείχνει ότι το 2025 η εξωτερική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του ιού HIV στις συγκεκριμένες χώρες μειώθηκε κατά 18% σε σύγκριση με το 2024, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων σχεδόν 20 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έκθεση δείχνει ότι το 2025 η εξωτερική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του ιού HIV στις συγκεκριμένες χώρες μειώθηκε κατά 18% σε σύγκριση με το 2024, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων σχεδόν 20 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα