Πού και πότε θα γίνει το επόμενο Greece Race for the Cure®
YGEIAMOU.GR
Greece Race for the Cure® Καρκίνος Μαστού

Πού και πότε θα γίνει το επόμενο Greece Race for the Cure®

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου το μεγαλύτερο γεγονός ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει με δράσεις για όλη την οικογένεια και το μήνυμα ότι η πρόληψη ξεκινά από ένα απλό βήμα

Πού και πότε θα γίνει το επόμενο Greece Race for the Cure®
ygeiamou.gr team
Η φροντίδα της υγείας δεν είναι μια απόφαση που παίρνουμε μόνο όταν εμφανιστεί ένα πρόβλημα. Χτίζεται καθημερινά, μέσα από μικρές συνήθειες, όπως η άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή και ο προληπτικός έλεγχος.

Με αυτό το μήνυμα, οι διοργανωτές του Greece Race for the Cure® 2026 καλούν το κοινό να συμμετάσχει στη μεγαλύτερη διοργάνωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα.

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ygeiamou.gr team
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