Πού και πότε θα γίνει το επόμενο Greece Race for the Cure®
Πού και πότε θα γίνει το επόμενο Greece Race for the Cure®
Στις 3 και 4 Οκτωβρίου το μεγαλύτερο γεγονός ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει με δράσεις για όλη την οικογένεια και το μήνυμα ότι η πρόληψη ξεκινά από ένα απλό βήμα
Η φροντίδα της υγείας δεν είναι μια απόφαση που παίρνουμε μόνο όταν εμφανιστεί ένα πρόβλημα. Χτίζεται καθημερινά, μέσα από μικρές συνήθειες, όπως η άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή και ο προληπτικός έλεγχος.
Με αυτό το μήνυμα, οι διοργανωτές του Greece Race for the Cure® 2026 καλούν το κοινό να συμμετάσχει στη μεγαλύτερη διοργάνωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με αυτό το μήνυμα, οι διοργανωτές του Greece Race for the Cure® 2026 καλούν το κοινό να συμμετάσχει στη μεγαλύτερη διοργάνωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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