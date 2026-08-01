Πού και πότε θα γίνει το επόμενο Greece Race for the Cure®

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου το μεγαλύτερο γεγονός ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει με δράσεις για όλη την οικογένεια και το μήνυμα ότι η πρόληψη ξεκινά από ένα απλό βήμα