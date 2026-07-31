Επιστήμονες δοκίμασαν 5 φυσικές ουσίες απέναντι σε σπάνιο καρκίνο – Ποια ξεχώρισε
Επιστήμονες δοκίμασαν 5 φυσικές ουσίες απέναντι σε σπάνιο καρκίνο – Ποια ξεχώρισε
Οι φυτικές ουσίες εμφάνισαν ισχυρότερη δράση στα καρκινικά κύτταρα από ό,τι στα φυσιολογικά μυϊκά κύτταρα – Γιατί τα ευρήματα παραμένουν αυστηρά πειραματικά
Μπορούν οι φυσικές ουσίες να στοχεύσουν τα καρκινικά κύτταρα, αφήνοντας ανεπηρέαστους τους υγιείς ιστούς; Μια νέα εργαστηριακή μελέτη στρέφει το ενδιαφέρον στην κουρκουμίνη και τη βερβερίνη, δύο φυτικές ενώσεις που φάνηκαν να διαταράσσουν τον μεταβολισμό κυττάρων ινοσαρκώματος πολύ περισσότερο από εκείνον των φυσιολογικών μυϊκών κυττάρων.
Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Molecular Sciences, οι ερευνητές εξέτασαν πέντε φυσικές ενώσεις: την κουρκουμίνη, τη βερβερίνη, τη βιοχανίνη Α, την κουκουρβιτακίνη Ε και τον φαιναιθυλεστέρα του καφεϊκού οξέος, γνωστό ως CAPE. Τα αποτελέσματα κρίνονται ενδιαφέροντα, αλλά απέχουν πολύ από το να αποτελούν απόδειξη αντικαρκινικής θεραπείας, καθώς η έρευνα πραγματοποιήθηκε κυρίως σε πειραματόζωα στο εργαστήριο και όχι σε κλινικά περιβάλλοντα.
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Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Molecular Sciences, οι ερευνητές εξέτασαν πέντε φυσικές ενώσεις: την κουρκουμίνη, τη βερβερίνη, τη βιοχανίνη Α, την κουκουρβιτακίνη Ε και τον φαιναιθυλεστέρα του καφεϊκού οξέος, γνωστό ως CAPE. Τα αποτελέσματα κρίνονται ενδιαφέροντα, αλλά απέχουν πολύ από το να αποτελούν απόδειξη αντικαρκινικής θεραπείας, καθώς η έρευνα πραγματοποιήθηκε κυρίως σε πειραματόζωα στο εργαστήριο και όχι σε κλινικά περιβάλλοντα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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