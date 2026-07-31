Τι προβλέπει νέος νόμος για τους υγειονομικά υπεύθυνους σε χώρους ευεξίας – Μια πολυαναμενόμενη ρύθμιση

Ο νέος νόμος ορίζει σαφείς προϋποθέσεις για τους υγειονομικά υπεύθυνους των χώρων ευεξίας, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό με αποδεδειγμένη και επίσημα αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση, το οποίο μπορεί να αναγνωρίσει πιθανούς κινδύνους για την υγεία των πολιτών