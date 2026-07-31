ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Τι προβλέπει νέος νόμος για τους υγειονομικά υπεύθυνους σε χώρους ευεξίας – Μια πολυαναμενόμενη ρύθμιση
YGEIAMOU.GR
Ευεξία Θεραπείες Μαλάξεις Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Σολάριουμ Φυσικοθεραπευτές

Τι προβλέπει νέος νόμος για τους υγειονομικά υπεύθυνους σε χώρους ευεξίας – Μια πολυαναμενόμενη ρύθμιση

Ο νέος νόμος ορίζει σαφείς προϋποθέσεις για τους υγειονομικά υπεύθυνους των χώρων ευεξίας, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό με αποδεδειγμένη και επίσημα αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση, το οποίο μπορεί να αναγνωρίσει πιθανούς κινδύνους για την υγεία των πολιτών

Τι προβλέπει νέος νόμος για τους υγειονομικά υπεύθυνους σε χώρους ευεξίας – Μια πολυαναμενόμενη ρύθμιση
ygeiamou.gr team
*Γράφει ο κ. Πέτρος Λυμπερίδης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Η ψήφιση του Νόμου 5297/2026 αποτελεί ένα σημαντικό θεσμικό βήμα για τη ρύθμιση ενός πεδίου δραστηριοτήτων, το οποίο για πολλά χρόνια λειτουργούσε χωρίς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κανόνων και ουσιαστικών προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας.

Με τα άρθρα 73-79 του Νόμου, θεσπίζεται, για πρώτη φορά, ένα σαφές πλαίσιο που αφορά τις δραστηριότητες μη θεραπευτικής μάλαξης/μασάζ, λουτρών, σάουνας, μη θεραπευτικού spa, ατμόλουτρων και υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης