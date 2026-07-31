Τι προβλέπει νέος νόμος για τους υγειονομικά υπεύθυνους σε χώρους ευεξίας – Μια πολυαναμενόμενη ρύθμιση
Τι προβλέπει νέος νόμος για τους υγειονομικά υπεύθυνους σε χώρους ευεξίας – Μια πολυαναμενόμενη ρύθμιση
Ο νέος νόμος ορίζει σαφείς προϋποθέσεις για τους υγειονομικά υπεύθυνους των χώρων ευεξίας, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό με αποδεδειγμένη και επίσημα αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση, το οποίο μπορεί να αναγνωρίσει πιθανούς κινδύνους για την υγεία των πολιτών
*Γράφει ο κ. Πέτρος Λυμπερίδης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Η ψήφιση του Νόμου 5297/2026 αποτελεί ένα σημαντικό θεσμικό βήμα για τη ρύθμιση ενός πεδίου δραστηριοτήτων, το οποίο για πολλά χρόνια λειτουργούσε χωρίς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κανόνων και ουσιαστικών προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας.
Με τα άρθρα 73-79 του Νόμου, θεσπίζεται, για πρώτη φορά, ένα σαφές πλαίσιο που αφορά τις δραστηριότητες μη θεραπευτικής μάλαξης/μασάζ, λουτρών, σάουνας, μη θεραπευτικού spa, ατμόλουτρων και υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ψήφιση του Νόμου 5297/2026 αποτελεί ένα σημαντικό θεσμικό βήμα για τη ρύθμιση ενός πεδίου δραστηριοτήτων, το οποίο για πολλά χρόνια λειτουργούσε χωρίς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κανόνων και ουσιαστικών προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας.
Με τα άρθρα 73-79 του Νόμου, θεσπίζεται, για πρώτη φορά, ένα σαφές πλαίσιο που αφορά τις δραστηριότητες μη θεραπευτικής μάλαξης/μασάζ, λουτρών, σάουνας, μη θεραπευτικού spa, ατμόλουτρων και υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα