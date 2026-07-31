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Ένας πλήρης οδηγός για την αποφυγή της σαλμονέλας- Τα επικίνδυνα τρόφιμα και tips μαγειρικής
YGEIAMOU.GR
Γαλακτοκομικά προϊόντα ΕΦΕΤ Κοτόπουλο Σαλμονέλα Σαλμονέλλωση

Ένας πλήρης οδηγός για την αποφυγή της σαλμονέλας- Τα επικίνδυνα τρόφιμα και tips μαγειρικής

Ο ΕΦΕΤ εξηγεί ποια συμπτώματα πρέπει να μας κινητοποιήσουν, γιατί δεν πρέπει να πλένουμε το ωμό κοτόπουλο και ποιες θερμοκρασίες προστατεύουν τα τρόφιμα από την επικίνδυνη επιμόλυνση

Ένας πλήρης οδηγός για την αποφυγή της σαλμονέλας- Τα επικίνδυνα τρόφιμα και tips μαγειρικής
ygeiamou.gr team

Αυξημένος είναι το καλοκαίρι ο κίνδυνος σαλμονέλωσης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ανεπαρκής ψύξη και ο λανθασμένος χειρισμός των τροφίμων ευνοούν τον πολλαπλασιασμό της Salmonella.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα πουλερικά, στα αυγά, στο ωμό κρέας, στα γαλακτοκομικά, αλλά και σε τρόφιμα που καταναλώνονται χωρίς θερμική επεξεργασία. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) απαντά στις βασικότερες ερωτήσεις για τη μετάδοση, τα συμπτώματα και την πρόληψη της λοίμωξης, δίνοντας αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλή αγορά, προετοιμασία, συντήρηση και κατανάλωση των τροφίμων.

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ygeiamou.gr team
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