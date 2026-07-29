Νέα σκόνη πρωτεΐνης για υγιή γήρανση δοκιμάζεται σε τεχνητό στομάχι

Επιστήμονες αναπτύσσουν νέες πρωτεϊνούχες σκόνες με φυτικά και γαλακτοκομικά συστατικά, οι οποίες δοκιμάζονται σε ένα σύστημα που μιμείται την ανθρώπινη πέψη, με στόχο την πρόληψη του υποσιτισμού και την υποστήριξη της υγιούς γήρανσης