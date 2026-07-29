Νέα σκόνη πρωτεΐνης για υγιή γήρανση δοκιμάζεται σε τεχνητό στομάχι
Νέα σκόνη πρωτεΐνης για υγιή γήρανση δοκιμάζεται σε τεχνητό στομάχι
Επιστήμονες αναπτύσσουν νέες πρωτεϊνούχες σκόνες με φυτικά και γαλακτοκομικά συστατικά, οι οποίες δοκιμάζονται σε ένα σύστημα που μιμείται την ανθρώπινη πέψη, με στόχο την πρόληψη του υποσιτισμού και την υποστήριξη της υγιούς γήρανσης
Ο υποσιτισμός παραμένει μια από τις πιο υποτιμημένες απειλές για την υγεία των ηλικιωμένων, επηρεάζοντας τη μυϊκή δύναμη, τη γνωστική λειτουργία και τη συνολική ποιότητα ζωής. Γι’ αυτό, η επιστήμη αναζητά πιο αποτελεσματικούς και φυσικούς τρόπους ενίσχυσης της διατροφής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Μία νέα ερευνητική προσπάθεια από το Πανεπιστήμιο Aberystwyth στην Ουαλία φιλοδοξεί να δώσει μια διαφορετική απάντηση: πρωτεϊνούχα ροφήματα που δοκιμάζονται πρώτα σε ένα… τεχνητό στομάχι.
Ειδικότερα, οι ερευνητές αναπτύσσουν πρωτεϊνούχες σκόνες υψηλής θρεπτικής αξίας, οι οποίες θα αποτελέσουν μια φυσική εναλλακτική στα συμβατικά συμπληρώματα πρωτεΐνης. Στόχος είναι να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να καλύπτουν ευκολότερα τις διατροφικές τους ανάγκες, περιορίζοντας τον κίνδυνο υποσιτισμού και συμβάλλοντας στη διατήρηση της καλής υγείας όσο περνούν τα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ειδικότερα, οι ερευνητές αναπτύσσουν πρωτεϊνούχες σκόνες υψηλής θρεπτικής αξίας, οι οποίες θα αποτελέσουν μια φυσική εναλλακτική στα συμβατικά συμπληρώματα πρωτεΐνης. Στόχος είναι να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να καλύπτουν ευκολότερα τις διατροφικές τους ανάγκες, περιορίζοντας τον κίνδυνο υποσιτισμού και συμβάλλοντας στη διατήρηση της καλής υγείας όσο περνούν τα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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