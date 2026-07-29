Στα 4 του πάλεψε με το λέμφωμα – Σήμερα είναι νέος γιατρός με όνειρα – Η ιστορία του Επαμεινώνδα
Στα 4 του πάλεψε με το λέμφωμα – Σήμερα είναι νέος γιατρός με όνειρα – Η ιστορία του Επαμεινώνδα
Η συγκινητική ανάρτηση της «ΕΛΠΙΔΑΣ» για τον Επαμεινώνδα, που στα 4 του πάλεψε με το λέμφωμα και σήμερα είναι νέος γιατρός με όνειρο να βοηθήσει παιδιά με ογκολογικά νοσήματα
Κάποιες ιστορίες αποδεικνύουν ότι η επιβίωση από τον παιδικό καρκίνο δεν σημαίνει μόνο νίκη απέναντι στην ασθένεια, αλλά και την αρχή μιας νέας ζωής γεμάτης όνειρα και προοπτικές. Μία τέτοια ιστορία είναι αυτή του Επαμεινώνδα, την οποία μοιράστηκε στο Facebook ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», ο οποίος πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες έδωσε τη δική του μάχη με το λέμφωμα Non-Hodgkin και σήμερα βρίσκεται στην άλλη πλευρά, φορώντας πλέον τη λευκή μπλούζα του γιατρού.
Ο Επαμεινώνδας ήταν μόλις 4 ετών όταν διαγνώστηκε. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας του φιλοξενήθηκε στον Ξενώνα του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», έναν χώρο που στηρίζει εδώ και δεκαετίες παιδιά που υποβάλλονται σε πολύμηνες θεραπείες και τις οικογένειές τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο Επαμεινώνδας ήταν μόλις 4 ετών όταν διαγνώστηκε. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας του φιλοξενήθηκε στον Ξενώνα του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», έναν χώρο που στηρίζει εδώ και δεκαετίες παιδιά που υποβάλλονται σε πολύμηνες θεραπείες και τις οικογένειές τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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