Στα 4 του πάλεψε με το λέμφωμα – Σήμερα είναι νέος γιατρός με όνειρα – Η ιστορία του Επαμεινώνδα

Η συγκινητική ανάρτηση της «ΕΛΠΙΔΑΣ» για τον Επαμεινώνδα, που στα 4 του πάλεψε με το λέμφωμα και σήμερα είναι νέος γιατρός με όνειρο να βοηθήσει παιδιά με ογκολογικά νοσήματα