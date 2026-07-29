Έμεινε στη μέση το πρόγραμμα για τον αυτισμό καταγγέλλουν οι παιδίατροι

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιάτρων για την έγκαιρη ανίχνευση αναπτυξιακών και ψυχικών δυσκολιών ολοκληρώθηκε, όμως οι βασικές ψηφιακές εφαρμογές και τα εργαλεία που απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή του δεν έχουν ακόμη δοθεί, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων