Έμεινε στη μέση το πρόγραμμα για τον αυτισμό καταγγέλλουν οι παιδίατροι
Έμεινε στη μέση το πρόγραμμα για τον αυτισμό καταγγέλλουν οι παιδίατροι
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιάτρων για την έγκαιρη ανίχνευση αναπτυξιακών και ψυχικών δυσκολιών ολοκληρώθηκε, όμως οι βασικές ψηφιακές εφαρμογές και τα εργαλεία που απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή του δεν έχουν ακόμη δοθεί, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων
Σημαντικά κενά στο πρόγραμμα που ξεκίνησε το Υπουργείο Υγείας για έγκαιρη αναγνώριση αναπτυξιακών, νευροαναπτυξιακών και ψυχικών δυσκολιών των παιδιών, καθώς επίσης και του άγχους και της κατάθλιψης των γονέων και φροντιστών εντοπίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.
Με επιστολή της προς την Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σημειώνει ότι τον Δεκέμβριο του 2025, εκατοντάδες παιδίατροι και ειδικευόμενοι παιδίατροι από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιάτρων, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, η οποία υλοποιήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εκπαίδευση, σύμφωνα με τους παιδιάτρους, ολοκληρώθηκε αλλά η εφαρμογή της «παραμένει στα χαρτιά».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με επιστολή της προς την Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σημειώνει ότι τον Δεκέμβριο του 2025, εκατοντάδες παιδίατροι και ειδικευόμενοι παιδίατροι από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιάτρων, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, η οποία υλοποιήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εκπαίδευση, σύμφωνα με τους παιδιάτρους, ολοκληρώθηκε αλλά η εφαρμογή της «παραμένει στα χαρτιά».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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