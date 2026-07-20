Τι προκαλούν στα παιδιά οι υπερπροστατευτικοί γονείς και οι μαμάδες «ελικόπτερα» – Η παιδοψυχίατρος εξηγεί
Τι προκαλούν στα παιδιά οι υπερπροστατευτικοί γονείς και οι μαμάδες «ελικόπτερα» – Η παιδοψυχίατρος εξηγεί
Η διαρκής παρέμβαση και η υπερβολική προστασία περιορίζουν την αυτονομία, την αυτοπεποίθηση και την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών – Πώς οι γονείς μπορούν να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στη φροντίδα και την ελευθερία
Η γονεϊκότητα αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που αφορά τη σχέση ανάμεσα στον ενήλικα και το παιδί και συνδέεται με την ανατροφή, την προστασία, την κοινωνικοποίηση και την ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αμερικανίδα κλινική και αναπτυξιακή ψυχολόγος Diana Baumrind περιέγραψε τρεις κλασικούς τύπους γονέων. Ο υποστηρικτικός ή δημοκρατικός γονέας συνδυάζει υψηλή απαιτητικότητα με υψηλή ανταπόκριση στις ανάγκες του παιδιού, θέτει σαφή όρια με διάλογο και ενθαρρύνει την αυτονομία. Ο αυταρχικός γονέας χαρακτηρίζεται από αυστηρό έλεγχο, περιορισμένη συναισθηματική ανταπόκριση και χρήση τιμωρίας, ενώ ο επιτρεπτικός γονέας εκδηλώνει υψηλή συναισθηματική διαθεσιμότητα αλλά χαμηλή οριοθέτηση, με αποτέλεσμα την έλλειψη πειθαρχίας και αυτοελέγχου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στο πλαίσιο αυτό, η Αμερικανίδα κλινική και αναπτυξιακή ψυχολόγος Diana Baumrind περιέγραψε τρεις κλασικούς τύπους γονέων. Ο υποστηρικτικός ή δημοκρατικός γονέας συνδυάζει υψηλή απαιτητικότητα με υψηλή ανταπόκριση στις ανάγκες του παιδιού, θέτει σαφή όρια με διάλογο και ενθαρρύνει την αυτονομία. Ο αυταρχικός γονέας χαρακτηρίζεται από αυστηρό έλεγχο, περιορισμένη συναισθηματική ανταπόκριση και χρήση τιμωρίας, ενώ ο επιτρεπτικός γονέας εκδηλώνει υψηλή συναισθηματική διαθεσιμότητα αλλά χαμηλή οριοθέτηση, με αποτέλεσμα την έλλειψη πειθαρχίας και αυτοελέγχου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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