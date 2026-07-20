Τι προκαλούν στα παιδιά οι υπερπροστατευτικοί γονείς και οι μαμάδες «ελικόπτερα» – Η παιδοψυχίατρος εξηγεί

Η διαρκής παρέμβαση και η υπερβολική προστασία περιορίζουν την αυτονομία, την αυτοπεποίθηση και την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών – Πώς οι γονείς μπορούν να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στη φροντίδα και την ελευθερία