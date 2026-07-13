Σαλμονέλα, τροφική δηλητηρίαση, αλλαντίαση: 5 κανόνες για ασφαλή τρόφιμα
Σαλμονέλα, τροφική δηλητηρίαση, αλλαντίαση: 5 κανόνες για ασφαλή τρόφιμα
Τα περιστατικά τροφιμογενών νοσημάτων αυξάνονται αυτή την περίοδο - Τι προσέχουμε όταν τρώμε έξω, όταν μαγειρεύουμε και όταν συντηρούμε τρόφιμα
Περισσότερη προσοχή παρά ποτέ πρέπει να δείχνουμε αυτό το διάστημα στην κατανάλωση των τροφίμων, καθώς οι θερινές, υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την κατανάλωση γευμάτων εκτός σπιτιού, μιας και είναι περίοδος ανάπαυλας και διακοπών, εγκυμονούν κινδύνους. Τροφικές δηλητηριάσεις, σαλμονέλλωση ακόμη και η σπάνια και πολύ σοβαρή αλλαντίαση απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση στην παρασκευή αλλά και κατανάλωση των τροφίμων.
Τι συμπτωματολογία δίνουν οι τροφιμογενείς αυτές λοιμώξεις και τι χρειάζεται να προσέχει ο καθένας αυτές τις ημέρες του πρόχειρου φαγητού στην παραλία, του φαγητού σε εστιατόρια έξω καθώς και στη φύλαξη και το μαγείρεμα τροφίμων;
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Τι συμπτωματολογία δίνουν οι τροφιμογενείς αυτές λοιμώξεις και τι χρειάζεται να προσέχει ο καθένας αυτές τις ημέρες του πρόχειρου φαγητού στην παραλία, του φαγητού σε εστιατόρια έξω καθώς και στη φύλαξη και το μαγείρεμα τροφίμων;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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