Αιματολογικοί καρκίνοι: Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουμε
Καρκίνος του αίματος Λέμφωμα Λευχαιμία Πολλαπλούν Μυέλωμα

Η έγκαιρη διάγνωση, η ενημέρωση και οι νέες θεραπείες μπορούν να αλλάξουν την πορεία των αιματολογικών κακοηθειών

Οι αιματολογικές κακοήθειες, συμπεριλαμβανομένων της λευχαιμίας, του λεμφώματος και του πολλαπλού μυελώματος, επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, και όμως, συχνά παραμένουν εκτός της ευρύτερης συζήτησης για τον καρκίνο.

Ο Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, κ. Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) αναφέρει ότι ο καρκίνος του αίματος είναι ένας όρος που περιλαμβάνει διάφορους τύπους καρκίνων που επηρεάζουν τα λευκά αιμοσφαίρια, τον μυελό των οστών και το λεμφικό σύστημα. Οι πιο συχνοί τύποι είναι η λευχαιμία, το λέμφωμα και το πολλαπλούν μυέλωμα. Καθένας από αυτούς τους καρκίνους συμπεριφέρεται διαφορετικά και απαιτεί διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις:

