Νοσοκομειακοί ψυχολόγοι: Ζητούν διάλογο πριν από το νομοσχέδιο για το ΝΠΔΔ

Με φόντο το νομοσχέδιο για τον νέο Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων, ο ΠΑΝ.ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ. ζητά συνάντηση πριν από την κατάθεσή του