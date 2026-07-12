Νοσοκομειακοί ψυχολόγοι: Ζητούν διάλογο πριν από το νομοσχέδιο για το ΝΠΔΔ
YGEIAMOU.GR
Υπουργείο Υγείας Ψυχική Υγεία Ψυχολόγοι

Νοσοκομειακοί ψυχολόγοι: Ζητούν διάλογο πριν από το νομοσχέδιο για το ΝΠΔΔ

Με φόντο το νομοσχέδιο για τον νέο Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων, ο ΠΑΝ.ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ. ζητά συνάντηση πριν από την κατάθεσή του

Νοσοκομειακοί ψυχολόγοι: Ζητούν διάλογο πριν από το νομοσχέδιο για το ΝΠΔΔ
Την ανάγκη ουσιαστικής διαβούλευσης πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη σύσταση Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπογραμμίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσοκομειακών Ψυχολόγων και Ψυχολόγων Δημόσιων Δομών Υγείας.

Ο ΠΑΝ.ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ. επισημαίνει ότι παρακολουθεί την τελική ευθεία της νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς και τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτήν. Όπως τονίζει, έχει ήδη από τον Ιανουάριο του 2025 τοποθετηθεί δημόσια και θεσμικά, καταθέτοντας υπόμνημα θέσεων προς το υπουργείο Υγείας, αναλυτικές επισημάνσεις προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα και ολοκληρωμένη πρόταση σχεδίου νόμου με αιτιολογική έκθεση.

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