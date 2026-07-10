Το Χαμόγελο του Παιδιού «αγκάλιασε» 60.291 παιδιά σε έξι μήνες – Ανησυχία για την ψυχική υγεία των εφήβων
Το Χαμόγελο του Παιδιού «αγκάλιασε» 60.291 παιδιά σε έξι μήνες – Ανησυχία για την ψυχική υγεία των εφήβων
Κατά μέσο όρο 333 παιδιά την ημέρα υποστήριξε ο Οργανισμός το α΄ εξάμηνο του 2026, ενώ 491 παιδιά χρειάστηκαν βοήθεια για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματική συμπεριφορά
Στα 60.291 ανήλθαν τα παιδιά που υποστήριξε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το α΄ εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Οργανισμός σε συνέντευξη Τύπου, με βασικό μήνυμα «Δεν είναι αυτονόητο».
Τα στοιχεία καταγράφουν αυξημένες ανάγκες σε πεδία όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, οι διαδικτυακοί κίνδυνοι, η κακοποίηση και η στήριξη ευάλωτων οικογενειών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα στοιχεία καταγράφουν αυξημένες ανάγκες σε πεδία όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, οι διαδικτυακοί κίνδυνοι, η κακοποίηση και η στήριξη ευάλωτων οικογενειών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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