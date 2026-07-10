Το Χαμόγελο του Παιδιού «αγκάλιασε» 60.291 παιδιά σε έξι μήνες – Ανησυχία για την ψυχική υγεία των εφήβων

Κατά μέσο όρο 333 παιδιά την ημέρα υποστήριξε ο Οργανισμός το α΄ εξάμηνο του 2026, ενώ 491 παιδιά χρειάστηκαν βοήθεια για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματική συμπεριφορά