Αϋπνία: Ποια είναι η Νο1 άσκηση για καλύτερο ύπνο; Οι 3 παράγοντες που καθορίζουν την απάντηση
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Ύπνος Άσκηση

Αϋπνία: Ποια είναι η Νο1 άσκηση για καλύτερο ύπνο; Οι 3 παράγοντες που καθορίζουν την απάντηση

Γιόγκα, αερόβια ή βάρη; Τέσσερις νέες μελέτες δείχνουν ποια άσκηση βοηθά περισσότερο στον ύπνο και ποια ταιριάζει σε κάθε ηλικία

Αϋπνία: Ποια είναι η Νο1 άσκηση για καλύτερο ύπνο; Οι 3 παράγοντες που καθορίζουν την απάντηση
Μαρία Κοτοπούλη
Περίπου 1 στους 3 δεν κοιμάται επαρκώς κάθε βράδυ. Από τη δυσκολία στην έλευση του ύπνου μέχρι τις συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις, η κακή ποιότητα ύπνου συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος και επιδείνωση ψυχικών διαταραχών όπως η κατάθλιψη και το άγχος, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Παρότι τα υπνωτικά φάρμακα εξακολουθούν να αποτελούν μια εύκολη λύση, η μακροχρόνια χρήση τους συνοδεύεται από κινδύνους όπως εξάρτηση, ανάπτυξη ανοχής και υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γι’ αυτό και ολοένα περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν φυσικούς τρόπους βελτίωσης του ύπνου, με έναν από αυτούς να είναι και η άσκηση.

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Μαρία Κοτοπούλη
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