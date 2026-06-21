ΙΦΝΕ: Τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα που απειλούν την υγεία του εντέρου
ΙΦΝΕ: Τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα που απειλούν την υγεία του εντέρου
Τα υπερεπεξεργασμένα δημητριακά μπαίνουν στο μικροσκόπιο νέας μελέτης για τον ρόλο τους στην υγεία του εντέρου
Νεότερη επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων δημητριακών μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου (ΙΦΝΕ), μιας ομάδας χρόνιων παθήσεων που περιλαμβάνει τη νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα.
Τα υπερεπεξεργασμένα δημητριακά περιλαμβάνουν προϊόντα που έχουν υποστεί εκτεταμένη βιομηχανική επεξεργασία, όπως τα γλυκά δημητριακά πρωινού, τα κράκερ, τα βιομηχανικά αρτοσκευάσματα και άλλα προϊόντα δημητριακών. Συχνά περιέχουν πρόσθετα συστατικά, όπως γαλακτωματοποιητές, συντηρητικά, χρωστικές ουσίες και ενισχυτικά γεύσης. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένα από αυτά τα συστατικά ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά το εντερικό μικροβίωμα και να προάγουν φλεγμονώδεις διεργασίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα υπερεπεξεργασμένα δημητριακά περιλαμβάνουν προϊόντα που έχουν υποστεί εκτεταμένη βιομηχανική επεξεργασία, όπως τα γλυκά δημητριακά πρωινού, τα κράκερ, τα βιομηχανικά αρτοσκευάσματα και άλλα προϊόντα δημητριακών. Συχνά περιέχουν πρόσθετα συστατικά, όπως γαλακτωματοποιητές, συντηρητικά, χρωστικές ουσίες και ενισχυτικά γεύσης. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένα από αυτά τα συστατικά ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά το εντερικό μικροβίωμα και να προάγουν φλεγμονώδεις διεργασίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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