Έρχεται νέο Organmeetings: Η Αθανασία Παπαρήγα μιλά για τη μεταμόσχευση που της άλλαξε τη ζωή

Το ενημερωτικό πρόγραμμα Organmeetings επιστρέφει την Τετάρτη 24 Ιουνίου, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, συνεχίζοντας τις προσπάθειες ανάδειξης και πληροφόρησης σχετικά με τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις