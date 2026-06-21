Έρχεται νέο Organmeetings: Η Αθανασία Παπαρήγα μιλά για τη μεταμόσχευση που της άλλαξε τη ζωή
Έρχεται νέο Organmeetings: Η Αθανασία Παπαρήγα μιλά για τη μεταμόσχευση που της άλλαξε τη ζωή
Το ενημερωτικό πρόγραμμα Organmeetings επιστρέφει την Τετάρτη 24 Ιουνίου, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, συνεχίζοντας τις προσπάθειες ανάδειξης και πληροφόρησης σχετικά με τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις
Έχεις αναρωτηθεί πώς είναι να ξεκινάς τη ζωή σου από την αρχή, σαν να είναι η πρώτη φορά; Η Αθανασία Παπαρήγα, στα 31 της, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, εμφάνισε υπέρταση που οδήγησε σε προεκλαμψία. Τότε ανακάλυψε ότι έχει νεφρική ανεπάρκεια και σύντομα ξεκίνησε αιμοκάθαρση. Ο σύζυγός της ήταν το στήριγμά της στον πόνο που βίωνε. Μετά από επιτυχημένη μεταμόσχευση, κέρδισε πίσω τη ζωή της και όλες τις στιγμές τις οποίες στερήθηκε.
Η δωρεά οργάνων είναι μια πράξη υπέρτατης αγάπης, ένα δώρο ζωής. Και η Αθανασία, όπως όλοι οι μεταμοσχευμένοι, το γνωρίζει πολύ καλά. Γι’ αυτό, δεν θα μπορούσε να λείπει από το δεύτερο ενημερωτικό σεμινάριο Organmeetings του 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 15:00, όπου θα μοιραστεί μαζί μας τη δική της συγκλονιστική εμπειρία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η δωρεά οργάνων είναι μια πράξη υπέρτατης αγάπης, ένα δώρο ζωής. Και η Αθανασία, όπως όλοι οι μεταμοσχευμένοι, το γνωρίζει πολύ καλά. Γι’ αυτό, δεν θα μπορούσε να λείπει από το δεύτερο ενημερωτικό σεμινάριο Organmeetings του 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 15:00, όπου θα μοιραστεί μαζί μας τη δική της συγκλονιστική εμπειρία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα