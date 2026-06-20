Το εμβόλιο HPV μηδενίζει τους θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας – Το παράδειγμα της Βρετανίας
Το εμβόλιο HPV μηδενίζει τους θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας – Το παράδειγμα της Βρετανίας
Ανάλυση στο Lancet δείχνει ότι στην Αγγλία δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος σε γυναίκες 20-24 ετών την περίοδο 2020-2024, ενώ περίπου 200 ζωές έχουν ήδη σωθεί
Περίπου 200 ζωές έχουν σωθεί μέχρι σήμερα στην Αγγλία χάρη στο εμβόλιο κατά του ιού HPV, το οποίο προστατεύει από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, σύμφωνα με νέα ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Lancet.
Πρόκειται για την πρώτη μελέτη αυτού του είδους, η οποία καταγράφει σημαντική μείωση των θανάτων μετά την έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος για τα κορίτσια το 2008.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πρόκειται για την πρώτη μελέτη αυτού του είδους, η οποία καταγράφει σημαντική μείωση των θανάτων μετά την έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος για τα κορίτσια το 2008.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα