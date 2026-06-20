Το εμβόλιο HPV μηδενίζει τους θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας – Το παράδειγμα της Βρετανίας
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Εμβόλιο HPV Ιός HPV Καρκίνος Τραχήλου της μήτρας

Το εμβόλιο HPV μηδενίζει τους θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας – Το παράδειγμα της Βρετανίας

Ανάλυση στο Lancet δείχνει ότι στην Αγγλία δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος σε γυναίκες 20-24 ετών την περίοδο 2020-2024, ενώ περίπου 200 ζωές έχουν ήδη σωθεί

Το εμβόλιο HPV μηδενίζει τους θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας – Το παράδειγμα της Βρετανίας
ygeiamou.gr team
Περίπου 200 ζωές έχουν σωθεί μέχρι σήμερα στην Αγγλία χάρη στο εμβόλιο κατά του ιού HPV, το οποίο προστατεύει από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, σύμφωνα με νέα ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Lancet.

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη αυτού του είδους, η οποία καταγράφει σημαντική μείωση των θανάτων μετά την έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος για τα κορίτσια το 2008.

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ygeiamou.gr team
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