Το εμβόλιο HPV μηδενίζει τους θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας – Το παράδειγμα της Βρετανίας

Περίπου 200 ζωές έχουν σωθεί μέχρι σήμερα στην Αγγλία χάρη στο εμβόλιο κατά του ιού HPV, το οποίο προστατεύει από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, σύμφωνα με νέα ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Lancet.Πρόκειται για την πρώτη μελέτη αυτού του είδους, η οποία καταγράφει σημαντική μείωση των θανάτων μετά την έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος για τα κορίτσια το 2008.Διαβάστε περισσότερα στο