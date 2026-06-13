Απίστευτο: Μία μόνο δόση πασίγνωστης ουσίας «ξύπνησε» το μυαλό 80χρονης με νόσο Αλτσχάιμερ

Μία 80χρονη γυναίκα με προχωρημένη, η οποία για χρόνια είχε χάσει βασικές λειτουργίες της καθημερινότητάς της, φάνηκε να ανακτά προσωρινά μέρος αυτών των ικανοτήτων μετά από μία υψηλή δόση, της ουσίας που περιέχεται σε ορισμένα είδη μανιταριών.Σύμφωνα με μελέτη περίπτωσης που δημοσιεύτηκε στο, η γυναίκα ζούσε με νόσο Αλτσχάιμερ επί περίπου. Πριν από την παρέμβαση,, χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει, δεν είχε έλεγχο της κύστης της και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τους φροντιστές της.Μετά τη χορήγηση υψηλής δόσης ψιλοκυβίνης, οι ερευνητές παρατήρησαν μία προσωρινή βελτίωση σε λειτουργίες που θεωρούνταν χαμένες λόγω της νόσου.Διαβάστε περισσότερα στο