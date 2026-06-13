Απίστευτο: Μία μόνο δόση πασίγνωστης ουσίας «ξύπνησε» το μυαλό 80χρονης με νόσο Αλτσχάιμερ
Απίστευτο: Μία μόνο δόση πασίγνωστης ουσίας «ξύπνησε» το μυαλό 80χρονης με νόσο Αλτσχάιμερ
Μια μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς με νόσο Αλτσχάιμερ έδειξε προσωρινή βελτίωση στην ομιλία, την κίνηση, την κοινωνική επαφή και την αυτονομία - Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για αναστροφή της νόσου
Μία 80χρονη γυναίκα με προχωρημένη νόσο Αλτσχάιμερ, η οποία για χρόνια είχε χάσει βασικές λειτουργίες της καθημερινότητάς της, φάνηκε να ανακτά προσωρινά μέρος αυτών των ικανοτήτων μετά από μία υψηλή δόση ψιλοκυβίνης, της ουσίας που περιέχεται σε ορισμένα είδη μανιταριών.
Σύμφωνα με μελέτη περίπτωσης που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Neuroscience, η γυναίκα ζούσε με νόσο Αλτσχάιμερ επί περίπου 10 χρόνια. Πριν από την παρέμβαση, μιλούσε ελάχιστα, χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει, δεν είχε έλεγχο της κύστης της και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τους φροντιστές της.
Μετά τη χορήγηση υψηλής δόσης ψιλοκυβίνης, οι ερευνητές παρατήρησαν μία προσωρινή βελτίωση σε λειτουργίες που θεωρούνταν χαμένες λόγω της νόσου.
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Σύμφωνα με μελέτη περίπτωσης που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Neuroscience, η γυναίκα ζούσε με νόσο Αλτσχάιμερ επί περίπου 10 χρόνια. Πριν από την παρέμβαση, μιλούσε ελάχιστα, χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει, δεν είχε έλεγχο της κύστης της και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τους φροντιστές της.
Μετά τη χορήγηση υψηλής δόσης ψιλοκυβίνης, οι ερευνητές παρατήρησαν μία προσωρινή βελτίωση σε λειτουργίες που θεωρούνταν χαμένες λόγω της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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