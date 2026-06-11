Γιατί νιώθουμε διαρκώς θυμωμένοι; Ο «κρυφός» λόγος που τροφοδοτεί την οργή

Όταν το μυαλό δεν ξεκουράζεται ποτέ, η ψυχική πίεση συσσωρεύεται και μπορεί να εκφραστεί ως εκνευρισμός, δυσαρέσκεια ή θυμός - Ένας ειδικός εξηγεί την κακή συνήθεια που «τρέφει» την ένταση στην καθημερινότητά μας και πώς να την αντιμετωπίσουμε